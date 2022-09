Falsa partenza Italia: sorpasso Germania nel ranking

Tempi duri per l’Italia in campo internazionale. Le squadra italiane – a parte Napoli e Lazio – iniziano male la stagione in Europa, con la Serie A che paga dazio nel Ranking Uefa per Nazioni: la nuova classifica

Non è iniziata nel migliore dei modi la campagna europea delle squadre italiane. Solo Napoli e Lazio vittoriose dopo la tre giorni tra Champions, Europa e Conference League.

Stop per Juventus e Inter contro le corazzate PSG e Bayern Monaco, mentre il Milan non è andato oltre l’1-1 sul campo del Salisburgo. In Europa League tonfo a sorpresa della Roma nella trasferta con il Ludogorets, delude anche la Fiorentina fermata sul pareggio casalingo dal tutt’altro che irresistibile Rigas. A fare la voce grossa in particolare il Napoli di Luciano Spalletti, sontuoso nel 4-1 rifilato a una big del calcio continentale come il Liverpool. Gli azzurri hanno dominato in lungo e in largo, chiudendo la pratica già nel primo tempo al cospetti dell’undici di Klopp. Epilogo simile e altro poker di reti all’Olimpico, con la Lazio trascinata dalla doppietta di Vecino.

L’Italia paga comunque i risultati deludenti di Inter, Juve, Milan, Roma e Fiorentina, sapendo il sorpasso della Germania nel Ranking Uefa per Nazioni. La Serie A adesso è fuori dal podio, scivolando al quanto posto in favore della Bundesliga. Al comando in solitario resta l’Inghilterra, seguita dalla Spagna. Le prime due hanno fatto il vuoto, con l’Italia che adesso deve stare attenta a Francia, Olanda e Portogallo per conservare un posto tra le prime quattro, vitale per assicurare la qualificazione a sette squadre (quattro in Champions League) alla Serie A anche nella stagione 2024/2025.

Ranking Uefa, Italia giù dal podio: sorpasso Germania

Di seguito le prime dieci posizioni del Ranking Uefa per Nazioni, aggiornato al 9 settembre:

1 Inghilterra 90.284

2 Spagna 80.712

3 Germania 68.856

4 Italia 62.926

5 Francia 51.664

6 Olanda 50.100

7 Portogallo 48.049

8 Scozia 35.200

9 Belgio 31.800

10 Austria 31.800

Nel Ranking per Club a comandare è invece il Manchester City con 118.000 punti, che ha scavalcato in vetta il Bayern Monaco. La Juventus rimane in ottava posizione con 88.000 ed è l’unica italiana presenta nella top ten. Seguono la Roma al dodicesimo posto, l’Inter sedicesima, il Napoli ventiduesimo, l’Atalanta ventisettesima e la Lazio alla 37° posizione.