Rischio esonero imminente: Gallardo in pole per la panchina

Il weekend di campionato può portare ad un nuovo e pesante esonero: in pole position come sostituto c’è Marcelo Gallardo

È stata una settimana estremamente travagliata per gli allenatori europei: dopo il turno di Champions League, infatti, sono stati esoneri Thomas Tuchel e Domenico Tedesco rispettivamente da Chelsea e Lipsia. Anche in Serie A si è registrato l’esonero di Mihajlovic da parte del Bologna.

Ora, un’altra panchina illustre rischia di subire un cambio. Questa è una stagione anomala, con un calendario che non lascia spazio per riposarsi e tantomeno per i periodi no. Sbagliare due, tre partite in fila rischia di compromettere gli obiettivi stagionali e, per questo, stiamo assistendo a società molto più celeri nel separarsi dagli allenatori quando le cose sembrano essersi messe male. Un’altra grande panchina rischia di avere presto un nuovo proprietario, con Marcelo Gallardo in totale pole position.

Calciomercato, Lopetegui a rischio esonero | Il Siviglia pensa a Gallardo

La panchina di Julen Lopetegui è sempre più in bilico a Siviglia, specialmente dopo la sconfitta per 4-0 subita contro il Manchester City in Champions League. L’ex CT della Spagna è stato confermato dalla società andalusa, che però si starebbe già guardando intorno per il possibile sostituto. Tutti segnali del fatto che Lopetegui non stia convincendo e che non possa ritenersi tranquillo in vista dei prossimi impegni. Secondo quanto rivelato da ‘ESPN’, il Siviglia avrebbe già scelto Marcelo Gallardo per la propria panchina in caso di esonero di Lopetegui.

Il tecnico argentino è da anni il miglior allenatore del sudamerica, avendo guidato il River Plate ad innumerevoli successi: una campagna trionfale che gli è valsa il soprannome di ‘Napoleon’. Da tempo si guarda con interesse a lui per un possibile sbarco in Europa, con il suo profilo che era stato associato anche a club prestigiosi come PSG e Barcellona: ora potrebbe essere arrivato il suo momento. Il Siviglia potrebbe essere la squadra giusta per affacciarsi al calcio europeo anche nella sua seconda vita da allenatore, una tappa fondamentale per dimostrare che quanto di buono ha fatto oltreoceano può essere replicato anche in Europa.