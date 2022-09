Addio Napoli e nuova fuga in MLS: Higuain e Beckham lo aspettano

Prosegue l’espansione della Major League Soccer che continua ad attingere dal serbatoio del calcio europeo

Sono stati numerosi i calciatori che nell’ultima estate hanno lasciato il prestigioso livello del calcio europeo per rifugiarsi nell’affascinante MLS. Il campionato italiano, ad esempio, ha perso calciatori importanti che negli ultimi anni erano stati protagonisti in Serie A con grandi club.

Tra questi addirittura in tre hanno scelto di accettare l’ambizioso progetto del Toronto, vale a dire Lorenzo Insigne, Federico Bernardeschi e Domenico Criscito. Anche se il colpo più sensazionale probabilmente è stato messo a segno dai Los Angeles FC, capaci di convincere Giorgio Chiellini a non lasciare ancora il mondo del calcio e tentare una nuova esperienza negli USA nella fase finale della sua carriera.

Ex difensore della Juventus che all’interno del nuovo spogliatoio si è ritrovato compagni di altissimo livello, da un ‘veterano’ della MLS come Carlos Vela che a suon di gol ha conquistato tifosi americani negli ultimi anni, passando per uno degli esterni più iconici e forti dell’ultimo decennio in Europa come Gareth Bale, volato a Los Angeles dopo aver concluso il suo contratto con il Real Madrid.

Il prossimo volto nuovo della MLS potrebbe essere Keylor Navas. Grande obiettivo inseguito per tutta l’estate dal Napoli dopo l’addio di Ospina a costo zero, il portiere costaricano starebbe pensando di lasciare il Paris Saint Germain.

Calciomercato Napoli, Keylor Navas verso l’MLS: c’è l’Inter Miami

Alla base del malcontento di Keylor Navas sotto la Tour Eiffel, vi sarebbe il drastico cambio di gerarchie tra i pali di questo inizio stagione. Col suo arrivo, infatti, il nuovo allenatore Galtier non ha esitato a nominare Donnarumma come titolarissimo, relegando alla panchina l’ex Real Madrid. Ex portiere del Milan che sta diventando sempre più centrale nel progetto del Psg, allontanando i rumors di mercato su un suo possibile ritorno in Serie A.

Nonostante l’ottimo stato di forma, il 35enne starebbe seriamente valutando una proposta dal campionato americano. Secondo quanto riferito da ‘todofichajes’, l’Inter Miami di David Beckham avrebbe già incassato l’ok del portiere al trasferimento. Club che vede già la presenza di grandissimi calciatori come Gonzalo Higuain e Blaise Matuidi e che presto potrebbe fare affidamento anche su Keylor Navas.

Insomma, dopo esserci stato molto vicino, per il Napoli l’estremo difensore del Psg sembra poter sfumare definitivamente anche come opzione futura. Rimane solo da capire le tempistiche del trasferimento, visto che l’Inter Miami vorrebbe avere Keylor Navas a disposizione subito dopo il Mondiale in Qatar, mentre i francesi vorrebbero tenerlo fino al termine dell’attuale stagione.