Il Siviglia scarica Suso: a gennaio il ritorno in Serie A

Dopo il ritorno in Spagna poco fortunato, Suso potrebbe lasciare il Siviglia per riabbracciare il campionato italiano

E’ stato un inizio di stagione da incubo per il Siviglia sino a questo momento. A parte la sconfitta sonora ma comunque preventivabile rimediata lo scorso martedì in Champions League allo stadio Sanchez Pizjuan per 0-4 contro il Manchester City di Pep Guardiola, la formazione di Lopetegui sta deludendo soprattutto in Liga.

Nelle prime quattro partite della stagione giocate nel campionato spagnolo, il Siviglia ha infatti raccolto solamente un punto grazie al pareggio della seconda giornata contro il Valladolid, perdendo le restanti gare contro Osasuna, Almeria e per ultimo il Barcellona. Un avvio sicuramente inaspettato considerato il grande valore della rosa, da tanti anni a questa parte una delle migliori in Liga.

Non è un caso se negli ultimi giorni in Spagna si è parlato parecchio di un possibile esonero nelle prossime ore di Julen Lopetegui, tecnico che con il Siviglia ha conquistato l’edizione 2019/20 dell’Europa League nella famosa finale vinta contro l‘Inter. Club andaluso che, oltre alle critiche ricevute per l’inizio da horror in questa nuova stagione, sta facendo discutere anche per alcune scelte di mercato teorizzate per il futuro. Tra queste, attenzione particolare a Suso, dato un vendita da più fonti.

In attesa di scoprire quale sarà il futuro di Lopetegui sulla panchina del Siviglia, la dirigenza capitanata dal ds Monchi sta già lavorando sulla crescita del club. In questa fase di programmazione, stando a quanto scritto da ‘totofichajes.com’, si starebbe valutando con forza la cessione di Suso. L’ex esterno del Milan è reduce da una stagione negativa nella quale diversi infortuni lo hanno tormentato.

Calciomercato Lazio, Suso in vendita: nuova tentazione per Sarri

Anche quest’anno non si è riaperto nel migliore dei modi con soli 26′ collezionati in campionato e 17′ in Champions League. Il rapporto tra Suso e il Siviglia sta giungendo al capolinea e una cessione in futuro viene vista oggi come la migliore soluzione per entrambe le parti. Vecchio pallino di Sarri che lo aveva avvicinato in passato sia sulla panchina del Napoli che su quella della Juventus, lo spagnolo potrebbe entrare nei radar della Lazio.

Ad oggi, a parte Cancellieri che viene però considerato come vice Immobile, alla formazione biancoceleste manca un mancino con le sue caratteristiche. Nell’ottica di rendere la rosa sempre più competitiva, Sarri accoglierebbe volentieri un calciatore come Suso da utilizzare sulla corsia destra in alternativa al titolarissimo Felipe Anderson. Con il Siviglia, tra l’altro, balla da tempo in uscita per la Lazio il nome di Luis Alberto: non è un mistero che il centrocampista spagnolo voglia tornare prima o poi a giocare con i ‘Rojiblancos’.