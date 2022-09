Rinvio per Rangers-Napoli, ora c’è il comunicato UFFICIALE

La morte della Regina Elisabetta II potrebbe stravolgere il calendario anche della Champions: l’annuncio ufficiale su Rangers-Napoli

Il mondo dello sport britannico si ferma. La morte della Regina Elisabetta II, avvenuta giovedì in Scozia, ha impatto sul calendario degli eventi sportivi.

Nel Regno Uniti ci saranno 10 giorni di lutto e il calcio, come altri sport, ha deciso di rendere omaggio alla compianta Regina fermandosi. La Premier League ha annunciato il rinvio di tutte le partite in programma il prossimo weekend e c’è attesa per capire quel che accadrà per le partite internazionali che dovranno disputarsi sul suolo britannico la prossima settimana.

In particolare, il Napoli è interessato visto che martedì è atteso sul campo dei Rangers Glasgow. Anche le squadre scozzesi si fermeranno nel fine settimana e bisognerà vedere se il rinvio riguarderà anche il match con gli azzurri. Da questo punto di vista è arrivato un comunicato ufficiale della società scozzese che conferma le discussioni in corso per il possibile rinvio della partita.

Nel comunicato dei Rangers si legge: “Siamo consapevoli della pressione sulla polizia, in particolare martedì 13 settembre. Possiamo confermare che sono in corso discussioni tra UEFA, la Polizia scozzese e i Rangers in merito alla partita Champions League contro il Napoli in programma martedì 13 settembre. Al momento, il match dovrebbe svolgersi alla data e all’ora previste”.

Rangers-Napoli, comunicato UFFICIALE sul rinvio

Nonostante quindi il lutto vigente nel Regno Unito e lo stop ai calendari, al momento la Uefa sembra intenzionata a far giocare regolarmente i match in programma la prossima settimana.

In Champions League questa vicenda non riguarda soltanto Rangers-Napoli ma anche altre partite che si dovrebbero disputare la prossima settimana. Nel girone degli azzurri c’è Liverpool-Ajax ad ‘Anfield Road’. Altre partite in ‘discussione’ sono Chelsea-Salisburgo (nel girone del Milan) e Manchester City-Borussia Dortmund, uno dei match più attesi del turno con la sfida tra Haaland e la sua ex squadra. In Europa League la gara interessata è Arsenal-Psv Eindhoven. Per tutte la situazione è la medesima: al momento, le partite internazionali dovrebbero giocarsi ma nei prossimi giorni arriverà la decisione definitiva.