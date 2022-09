Improvvisamente Milinkovic, il ritorno di fiamma allarma la Juve

Ritorno di fiamma per il Real Madrid, potrebbe prendere di mira la prossima estate Sergej Milinkovic-Savic

Il Real Madrid pensa già alla prossima sessione di mercato e dopo aver speso un sacco di soldi per Aurelien Tchouameni durante l’estate, con il nazionale francese che è arrivato al Bernabeu dal Monaco per una cifra di circa 85 milioni di sterline, si pensa già al futuro. I Blancos potrebbero acquistare un altro centrocampista di alto profilo durante la finestra di mercato della prossima estate, con Casemiro che ha lasciato il club il mese scorso.

Considerando anche che Luka Modric e Toni Kroos sono entrambi in scadenza di contratto il prossimo giugno (con l’incognita partenza prima della stagione 2023-24). Si ritiene dunque che il Real Madrid sia pronto a mettere da parte dei soldi seri la prossima estate per portare un altro centrocampista al club. Qui, ‘Sports Mole’ identifica alcuni giocatori a cui i campioni in carica di Spagna ed Europa potrebbero puntare per potenziare la propria rosa per la prossima stagione.

Jude Bellingham e Declan Rice piacciono ai Blancos

Il Borussia Dortmund ha tenuto stretto Jude Bellingham durante la recente finestra di mercato, ma i giganti della Bundesliga dovrebbero perdere il nazionale inglese in vista della stagione 2022-23. Il 19enne ha iniziato bene questa stagione, segnando due gol in sette presenze, mentre ora ha segnato 12 gol e 19 assist in 97 partite per il BVB in totale. Si ritiene che una schiera dei più grandi club europei, tra cui Liverpool, Manchester United e Manchester City, siano interessati a ingaggiarlo la prossima estate. Tuttavia, si dice che proprio il Real Madrid sia un grande ammiratore e sarebbe una dichiarazione se il club riuscisse a portarlo al Bernabeu.

Il Dortmund è in una posizione di forza quando si tratta del futuro dell’adolescente, con il suo accordo che durerà fino a giugno 2025, quindi non sarebbe uno shock vedere la squadra della Bundesliga richiedere circa 100 milioni di sterline per i suoi servizi. Poi c’è Declan Rice. Il West Ham non ha mai preso in considerazione l’idea di vendere il giocatore durante il mercato estivo, ma per l’anno prossimo è una possibilità realistica per il 23enne. Rice ha un contratto fino a giugno 2024, con l’opzione di ulteriori 12 mesi, ma ha l’ambizione di vincere campionati e Coppe dei Campioni, che sarà molto dura con gli Hammers.

Chelsea e Man United potrebbero entrambi dare uno sguardo serio all’inglese il prossimo anno, ma anche il Real Madrid potrebbe prenderlo in considerazione se non riusciranno a vincere la gara per il Bellingham. Rice ha dimostrato di essere uno dei centrocampisti eccezionali della Premier League nelle ultime due stagioni, mentre ha anche recitato per l’Inghilterra nelle più grandi occasioni. Resta da vedere se un trasferimento in Spagna attrae il centrocampista, ma sicuramente troverebbe molto difficile rifiutare la possibilità di trasferirsi a Los Blancos se ne avesse l’opportunità.

Il ritorno di fiamma per Sergej Milinkovic-Savic

Sergej Milinkovic-Savic è stato al centro di diverse trattative (o presunte tali) nell’ultima sessione di mercato, con il Man United che avrebbe preso in considerazione l’idea di ingaggiarlo, ma la finestra si è conclusa con il centrocampista della Lazio è ancora in Italia. Il 27enne ha solo altri due anni di contratto, il che metterebbe la società biancoceleste in una posizione difficile se non dovesse concordare un accordo entro il prossimo giugno.

Il centrocampista piace già da tempo al Real Madrid e sarebbe sicuramente più economico sia di Bellingham che di Rice, ma resta da vedere se si adatterà ai piani dei Blancos e dell’allenatore Carlo Ancelotti. Alla porta ci stanno sempre Milan e Juve, che non hanno nascosto l’interesse per il giocatore, anche se il costo dell’operazione ha bloccato l’affare.

“Tutti nella Juve amano il giocatore. Ne ho parlato molto spesso in passato. Ma la realtà, in questo momento, è che il progetto Sergej è troppo costoso per loro. Sono stati chiari e corretti. Lo stesso vale per il Milan. Pioli ama il giocatore, tutti nel club. Ho un grande rispetto per Maldini, prima come giocatore e ora come manager, persona onesta e schietta”, ha affermato il suo agente, Mateja Kezma, poco prima della chiusura del mercato. Milinkovic-Savic ha segnato 58 gol e registrato 55 assist in 299 presenze con la Lazio, numeri sicuramente impressionanti per un centrocampista, che fanno gola a diverse big.