Inter-Torino, in panchina va il vice

Inter-Torino, il tecnico salta la sfida di San Siro: al suo posto, in panchina, ci sarà il vice

Dopo due sconfitte consecutive tra campionato e Champions League rispettivamente contro Milan e Bayern Monaco, l’Inter è chiamata a dare una risposta importante. I nerazzurri scenderanno in campo domani alle 18 a San Siro contro il Torino, che in classifica ha un punto di vantaggio proprio sulla compagine meneghina.

Simone Inzaghi si gioca molto contro i granata, ma alla guida degli avversari non troverà Ivan Juric, bensì il suo vice Matteo Paro. Juric infatti è alle prese con una polmonite e non sarà della partita. Il tecnico croato non siederà in panchina domani alle 18 e non partirà nemmeno con la squadra per Milano. Nel corso della conferenza stampa di questa mattina, Paro ha sottolineato come le condizioni di Juric siano in netto miglioramento e un controllo è previsto proprio nella giornata di domani. Il tecnico aveva già saltato la sfida di lunedì scorso, vinta dai piemontesi contro il Lecce per 1-0.