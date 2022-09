L’Europa si accorge di Kvaratskhelia: lo mandano al top club

Il Napoli si gode Kvaratskhelia e le sue giocate: i top club sono pronti a fiondarsi su di lui

In amichevole aveva fatto intravedere qualità importanti, ma in pochi sicuramente erano pronti a immaginarsi un impatto del genere sulla Serie A e sul Napoli. In pochi giorni il georgiano ha conquistato tutti, da Spalletti alla tifoseria partenopea. E i soprannomi si sono ovviamente sprecati, tra cui il più audace e impegnativo è senza dubbio ‘Kvaradona’.

Quattro gol in cinque partite per l’ex Rubin Kazan e Dinamo Batumi, con un assist e già un numero altissimo di giocate ad effetto. Contro la Lazio è stato protagonista assoluto, ha preso un palo e segnato il gol della vittoria andando anche vicino a un’altra rete. E contro il Liverpool in Champions l’ennesima grande prestazione, con cui anche il resto d’Europa si sta accorgendo di lui. Il Napoli è stato bravo ad anticipare la concorrenza, con questi numeri può far volare la squadra di Spalletti anche il suo stesso entourage – in esclusiva a TV Play – ha frenato gli entusiasmi. Bisogna andare per gradi, e l’importante per Kvara è la squadra, non gli obiettivi personali. Anche perché proseguire su questi ritmi è praticamente impossibile.

Kvaratskhelia al Real Madrid, Kolyvanov è sicuro

Intanto Kvaratskhelia sta imparando l’italiano, per il Napoli sta diventando sempre più importante. E lo sarà a maggior ragione con l’infortunio di Osimhen che rischia di stare fuori per più di un mese. Il nigeriano si è fatto male e ora Simeone è chiamato a sostituirlo, ma con caratteristiche diverse. Gli azzurri hanno fatto un affare, lo hanno acquistato per 10 milioni e di sicuro il suo valore è già almeno raddoppiato se non triplicato. Ai microfoni di ‘Sport24.ru’ Igor Kolyvanov, ex calciatore russo di Foggia e Bologna, ha detto la sua su Kvaratskhelia: “Se continua così, presto potrà ambire a un club come il Real Madrid. I tifosi del Napoli sono già innamorati di lui e lo ammiro il suo gioco”. Il portale ‘Defensa Central’ sottolinea che al momento non ci sono in corso trattative da parte dei Blancos, ma continuando così non si può escludere che Perez ci faccia un pensierino.