Tutto pronto per la firma col Milan: giocatore in sede

Come anticipato da Calciomercato.it, dopo Krunic il Milan è pronto a sigillare un altro rinnovo: giocatore in sede per la firma

Sono giornate bollenti in casa Milan, dove la dirigenza rossonera è al lavoro per la fase due del mercato: dopo le entrate estive, ora è il momento dei rinnovi di contratto.

I giorni scorsi hanno prodotto il rinnovo ufficiale di Rade Krunic, jolly in mezzo al campo per Stefano Pioli e giocatore che ha dimostrato di meritarsi il rinnovo con prestazioni di grande utilità. Nella giornata di oggi, come anticipato sulle pagine di Calciomercato.it nella serata di ieri, arriva un rinnovo che sta molto a cuore ai tifosi rossoneri: quello di Sandro Tonali.



Il centrocampista lodigiano classe 2000 questo pomeriggio è arrivato in sede per apporre la sua firma sul rinnovo di contratto, che lo legherà al ‘Diavolo’ fino al 2027. Per Sandro Tonali è previsto un importante aumento di stipendio, un premio per la crescita avuta sul campo e per l’importanza che ora ricopre nell’undici di Pioli.