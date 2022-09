Milan scatenato: firma nelle prossime ore. Ma non è l’unico

Il Milan al lavoro per blindare i suoi big: dopo l’ufficialità di Krunic, sono in arrivo altre due firme per i rossoneri. Le ultime

Il calciomercato non si ferma mai e, dopo la chiusura della sessione estiva, il Milan in particolare ha iniziato a trattare la questione rinnovi. Nella giornata di ieri è stato ufficializzato il prolungamento di Rade Krunic.

“AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Rade Krunic fino al 30 giugno 2025. Rade è arrivato al Milan nell’estate del 2019 e da allora ha collezionato 91 presenze in rossonero, dando solidità e qualità al centrocampo”, ha comunicato la società attraverso una nota ufficiale. Il centrocampista, importante pedina per Stefano Pioli, vestirà rossonero almeno fino al 2025: “Sono molto felice e orgoglioso di firmare questo rinnovo e continuare a indossare questa maglia meravigliosa. Vi assicuro che darà sempre il 100% e vi ringrazio per il vostro sostengo. Sempre forza Milan”. Quello di Krunic è solo il primo rinnovo post mercato e Maldini e Massara sono già al lavoro per blindare diversi big. Il prossimo dovrebbe essere Sandro Tonali, una delle colonne del presente e futuro del Milan che parla già da leader: “Siamo rientrati prima per sentire odore di Milanello e di calcio. È una cosa normale: dopo che si vince lo Scudetto, si torna sulle ali dell’entusiasmo”.

Calciomercato Milan, Tonali e non solo: Maldini e Massara blindano i big

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, è tutto fatto per il rinnovo di Sandro Tonali fino al 2027. È atteso ad ore l’annuncio del prolungamento del centrocampista con un importante adeguamento del contratto, che porterà il giocatore a guadagnare fino a 2,5 milioni di euro netti l’anno. Il Milan spera poi che il prossimo a firmare sia Pierre Kalulu: l’accordo con il difensore non è ancora totale, ma il dialogo con l’entourage è già avviato e ancora in corso. L’intesa definitiva potrebbe arrivare nelle prossime settimane. Il Milan chiuderebbe così la stagione dei rinnovi, con le importanti firme di Theo Hernandez, Tomori, Pobega e Ibrahimovic, e ovviamente Maldini e Massara.