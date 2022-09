TV PLAY | Speciale Europa e Serie A: SEGUI la DIRETTA!

Nuovo appuntamento su TV PLAY per lo Speciale dedicato al Mercato e alla Serie A: tutto in diretta dalle 17 alle 21 sul nostro canale Twitch

Anche oggi saremo in DIRETTA sul nostro canale Twitch: terminato il primo turno di Champions League, oggi tocca ad Europa e Conference League. Questa sera seguiremo in diretta Ludogorets-Roma e ci avvicineremo a Lazio-Feyenoord. Inoltre, non mancherà l’analisi del momento delicato in casa Inter, con Simone Inzaghi in grande difficoltà.

Conduce Riccardo Meloni, affiancato da Vincenzo Credendino e dalla redazione di Calciomercato.it. Insieme a noi, come ogni giorno, tanti ospiti.