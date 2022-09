Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi dell’8 settembre

Dalla Gazzetta dello Sport, a Corriere dello Sport e Tuttosport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulle prime pagine di oggi, giovedì 8 settembre, dei più importanti quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La prima giornata di Champions League è appena trascorsa per le italiane e non solo, con sentimenti molto diversi. Infatti, l’Inter si lecca le ferite dopo un’altra sconfitta, questa volta in campo europeo contro il Bayern Monaco. Napoli, invece, in Paradiso dopo aver schiantato il Liverpool tra le mura del Maradona. La ‘Gazzetta dello Sport’ titola con “Mamma che Napoli” per descrivere la grande notte degli Azzurri di Luciano Spalletti. Sensazione molto diversa per i nerazzurri: “Inter, che incubo“. E anche se è passato da un po’, si pensa ancora al calciomercato e, in questo caso, ai conti della Juventus: “Su con Paredes, Kostic e Milik. Giù i conti: -250”.

Il ‘Corriere dello Sport’ titola con un bel gioco di parole “Fenomenapoli!“. E addirittura commenta la partita di ieri sera come una lezione al Liverpool di Klopp. Spazio, anche in questo caso, per l’Inter: “Sané micidiale, il Bayern stende l’Inter e San Siro fischia“. Un pensiero è rivolto ovviamente anche alle partite di Europa League e Conference League: “Via all’Europa di Mou e Sarri con il sogno derby”. E, in quel caso, ne vedremmo veramente delle belle.

‘Tuttosport’ dedica, invece, l’apertura ancora alla Juve: “Ok Juve, ma ora vinci”. Il quotidiano torinese sottolinea come siano arrivati dei segnali importanti da Parigi, ma ora sia il momento di dare una svolta e continuità di vittorie. Anche qui sono presenti Inter e Napoli dopo la notte di Champions League: “FantaNapoli. Sprofondo Inter“.

Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani esteri dell’8 settembre

Facciamo un salto in Spagna, dove la prima pagina è dedicata per forza di cose al Barcellona. I blaugrana, nel girone dell’Inter, hanno agevolmente superato gli avversari con un’ampia vittoria e con un grande Robert Lewandowski: “Show Barca“, titola Sport. In Francia, invece, si parla ancora del PSG che è autore di un grande avvio di stagione. Nella foto centrale i calciatori di Galtier stanno esultando e il titolo è: “La fusee decolle“.