Se ne va un pezzo di storia, addio alla Regina Elisabetta II

La Regina Elisabetta II si è spenta a 96 anni: è stata la sovrana più longeva della storia non solo del Regno Unito

La Regina Elisabetta II si è spenta a 96 anni, Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri reami del Commonwealth. Elisabetta II, classe 1926, era stata incoronata il 2 giugno 1953, ma era diventata regina l’anno prima dopo la morte del padre Giorgio VI.

Elisabetta, che aveva perso l’amato Filippo il 9 aprile 2021, è stata la sovrana più longeva della storia del Regno Unito. A giugno infatti aveva festeggiato 70 anni di Regno. Elisabetta si è spenta nel castello di Balmoral, dove nel pomeriggio si era riunita l’intera famiglia dopo che erano emerse notizie legate ad un peggioramento delle sue condizioni di salute.

Con la scomparsa della sovrana, è stata annunciata l’ascesa al trono di Carlo. Grande lutto non solo nella nazione, ma in tutto il mondo, che si stringe al dolore della famiglia reale per la scomparsa di una donna apprezzata in tutto il globo.