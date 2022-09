Icardi al Galatasaray, ora è UFFICIALE: cifre stravolte

Ora è ufficiale, Mauro Icardi è un nuovo giocatore del Galatasaray: definito il prestito dal PSG dell’attaccante argentino

Nelle scorse settimane sulle nostre pagine vi abbiamo raccontato come fosse decollata la trattativa tra Galatasaray e PSG per il prestito di Icardi: ecco, ora è finalmente ufficiale.

In serata il club turco ha annunciato ufficialmente sui propri canali social l’acquisizione a titolo temporaneo delle prestazioni dell’attaccante argentino. Di seguito il comunicato: “Accordo raggiunto con il suo club Paris Saint-Germain per il trasferimento temporaneo gratuito del calciatore professionista Mauro Emanuel Icardi Rivero”. Inoltre, sono state rivelate anche le cifre di questa operazione. “Secondo l’accordo, per la stagione calcistica 2022-2023 verranno corrisposti al calciatore un totale di 6.750.000 euro. 6.000.000 di euro del suddetto importo saranno corrisposti dal PSG e 750.000 euro dalla nostra società”.

Gli ultimi anni di Maurito Icardi sotto la Tour Eiffel sono stati complicati: la presenza di giocatori come Neymar, Kylian Mbappé e Lionel Messi ne hanno limitato l’impiego e anche le sue reti sono calate drasticamente. In tutto questo, il rapporto con i tifosi si è logorato col passare del tempo e l’addio è diventato uno scenario inevitabile.

Il club parigino ha ufficializzato l’operazione tramite un comunicato sul proprio sito: “Icardi ha preso parte a 92 partite e ha segnato 38 gol con il PSG. In tre stagioni con il club della capitale, l’attaccante ha vinto due Campionati di Francia (2020 e 2022), due Coppe di Francia (2020 e 2021), una Coppa di Lega (2020) e due Trofei Champions (2020 e 2022)”. Tanti trofei e diverse reti per l’argentino.

Nei tre anni a Parigi, però, non si è più visto quel giocatore sensazionale e famelico che abbiamo ammirato in Serie A. Con la maglia dell’Inter, infatti, in 219 partite sono state addirittura 124 le reti segnate da Icardi. Numeri straordinari e medie da capogiro, che ora si augurano di ritrovare i tifosi e la dirigenza del Galatasaray. Maurito ripartirà dalla prima divisione turca per ritrovare sé stesso e per rilanciare la propria carriera, dopo l’esilio dorato sotto la Tour Eiffel: il prestito secco al ‘Gala’ ora è ufficiale.