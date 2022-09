Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 7 settembre

Dalla Gazzetta dello Sport, a Corriere dello Sport e Tuttosport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulle prime pagine di oggi, mercoledì 7 settembre, dei più importanti quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Aperture dei quotidiani nostrani dedicate logicamente alle gare di Champions League di ieri sera. La ‘Gazzetta dello Sport’ titola con “Peccato signora” per commentare il ko della Juventus in casa del Psg. In agrodolce la serata dell’altra italiana: “Milan, sinfonia a metà“, come titolo per descrivere il pari con il Salisburgo. E stasera tocca alle altre due italiane: “Inter, rispondi” e “Napoli, provaci“, per le gare dei nerazzurri col Bayern Monaco e degli azzurri con il Liverpool.

Il ‘Corriere dello Sport’ titola “Macumbappé!“. L’attaccante del Psg troppo forte per la Juventus, battuta per 2-1 al Parco dei Principi. Di spalla, il sorriso regalato dalla Nazionale femminile: “Ai Mondiali ci portano le ragazze“, che ottengono il pass per la rassegna iridata di Australia 2023. In alto, spazio alla prima panchina saltata in stagione in Serie A, quella del Bologna: “Via Sinisa, così non si fa“.

‘Tuttosport’ prova a vedere il bicchiere mezzo pieno dopo la serata di Champions: “Coraggio, Juve!“, trovando motivi di ottimismo nella sconfitta con il Psg. “Milan, il palo dei rimpianti“, con il legno a negare ai rossoneri la vittoria in extremis a Salisburgo. Una novità importante per l’Inter di stasera: “Onana con il Bayern. Svolta o crisi“. Mentre il Napoli si affida a “Kvaradona anti Klopp“.

Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani esteri del 7 settembre

Dedicati alla serata di Champions anche i quotidiani esteri. ‘As’, in Spagna, celebra l’esordio vincente dei campioni del Real Madrid, che soffrono per un tempo, poi hanno la meglio sul Celtic: “Hazard se suma a la fiesta“, con il ritorno al gol del belga, subentrato all’infortunato Benzema.

In Inghilterra, invece, prosegue la Haaland-mania. All’attaccante norvegese del Manchester City è dedicata l’apertura del ‘Mirror’, piuttosto eloquente: “Unstoppable“, dopo la doppietta nel 4-0 al Siviglia.