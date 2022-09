Slitta il rientro di Di Maria: i nuovi tempi di recupero

Arrivano pessime notizie in casa Juventus: il rientro di Di Maria in campo potrebbe slittare ulteriormente, Allegri attende

Non ha pace Massimiliano Allegri in questo inizio di stagione, in cui non ha mai avuto a disposizione Paul Pogba e anche per Angel Di Maria la situazione si sta rivelando più complicata del previsto. Nella giornata di oggi sono arrivate nuove indicazioni sui tempi di recupero del ‘Fideo’.

La decisione della Juventus di puntare forte su Di Maria nell’ultimo mercato è stata al centro di critiche e dubbi solamente per una questione: la tenuta fisica dell’argentino. Le qualità tecniche e quello che può dare in campo ai bianconeri non è mai stato in discussione: l’esordio contro il Sassuolo, poi, ha confermato tutto questo. Gol e assist nel primo match di campionato, ma anche un’uscita anticipata per infortunio. Quel problema muscolare continua a tormentare il ‘Fideo’ e, di riflesso, anche Allegri. I tempi di recupero potrebbero allungarsi ulteriormente.

Juve col fiato sospeso per Di Maria | Può tornare per il Benfica

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna di ‘Tuttosport’, dopo aver dovuto saltare il big match contro il PSG, Angel Di Maria potrebbe saltare anche la partita di campionato contro la Salernitana. Il suo rientro, ora, sarebbe previsto per la sfida di Champions League contro il Benfica: anche in quel caso, peraltro, l’argentino sarà l’ex più illustre. Una grana in più per Massimiliano Allegri, che potrebbe essere costretto a fare ancora a meno del ‘Fideo’ in vista della prossima partita di campionato.

Con Di Maria in campo cambia notevolmente la Juventus, la cui imprevedibilità e pericolosità offensiva aumenta in maniera significativa. Con la sconfitta di ieri sera contro il PSG, in ogni caso, diventa fondamentale fare risultato contro il Benfica e la cautela dello staff medico bianconero sul rientro dell’argentino si potrebbe leggere anche in questo senso. Allegri, d’altronde, nei giorni scorsi è stato chiaro: la doppia sfida con i portoghesi è quella decisiva per il passaggio del turno in Champions League. Intanto, però, la Juve non può permettersi più di perdere punti e terreno in campionato, con le altre che stanno allungando il passo piano piano.