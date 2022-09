Mihajlovic esonerato, sui social sono furiosi: “Scelta senza senso”

La decisione di esonerare Sinisa Mihajlovic ha scatenato una pioggia di critiche sulla dirigenza del Bologna: ecco alcune reazioni

È una giornata estremamente delicata per il Bologna, che ha comunicato ufficialmente di aver interrotto il rapporto con Sinisa Mihajlovic: gli emilani sono alla ricerca del nuovo allenatore, dopo un inizio di campionato sottotono.

Sui social, intanto, si è scatenata una pioggia di polemiche sui felsinei. Sinisa Mihajlovic è un tecnico estremamente amato, sia per la sua storia personale sia per quella dirompente personalità che lo ha sempre contraddistinto. Su ‘Twitter’, in particolare, moltissimi sono stati i commenti contro la decisione del Bologna. Di seguito alcuni dei (molti) tweet al riguardo.

Gli esoneri fanno parte della carriera di un allenatore.

Quello di #Mihajlovic non me lo aspettavo. Almeno non così presto.

A occhio, la rosa del @Bolognafc1909

non mi sembra migliore di quella della passata stagione.

In bocca al lupo a Sinisa e al suo successore (#ThiagoMotta?). — Marco Mazzocchi No War (@officialmaz) September 6, 2022

Il #Bologna ha esonerato #Mihajlovic. Scelta sbagliata per un milione di motivi, cominciando da quelli sportivi — Giovanni Capuano (@capuanogio) September 6, 2022

Buonasera. Mi dispiace per la persona e per il tecnico e non capisco l’esonero di #Mihajlovic — Paolo Paganini (@PaPaganini) September 6, 2022

L'esonero di #Mihajlovic è vergognoso e – almeno oggi – incomprensibile. Ha una squadra indebolita rispetto a quella dello scorso anno: ha perso di misura sul finale con la Lazio, ha perso in casa del Milan ed ha fatto 3 pareggi che in almeno 2 casi potevano essere vittorie. — Alberto Caccia (@Alberto_Caccia) September 6, 2022

Sinisa #Mihajlovic ha fatto un lavorone in questi anni a #Bologna, non sono convinto che sia interamente sua la responsabilitá di questo avvio balbettante dei rossoblù. — Diego Fornero (@diegofornero) September 6, 2022