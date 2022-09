Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 5 settembre

Dalla Gazzetta dello Sport, a Corriere dello Sport e Tuttosport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulle prime pagine di oggi, lunedì 5 settembre, dei più importanti quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La ‘Gazzetta dello Sport’ dedica il suo titolo principale a Gerry Cardinale, nuovo numero uno del Milan. “Milan mondiale“, per introdurre il progetto di ampio respiro per riportare i rossoneri ai vertici internazionali. Sul momento delle rivali storiche, invece: “Inter e Juve, non ci siamo“, analizzando i problemi di entrambe in vista della Champions League. In merito alla domenica di campionato, si segnala la disfatta dell’ex capolista: “Crollo Roma“.

Il ‘Corriere dello Sport’ apre proprio con il tonfo giallorosso in casa dell’Udinese, con un pesantissimo 0-4. “Mou, che schiaffi“, per un ko che fa perdere il primato. Anche l’altra squadra della Capitale nel weekend è stata sconfitta e la Lazio insiste sull’essere stata penalizzata, contro il Napoli: “Partita decisa dall’arbitro“. Sempre di spalla, “Processo Inter, difesa sotto tiro“, spiegando come i nerazzurri siano decisamente troppo fragili in retroguardia. Titolo poi dedicato all’impresa di Bagnaia a Misano: “Bagnaia da leggenda, Ducati da Mondiale“.

Su ‘Tuttosport’, si sprona la Juventus a fare di meglio, in vista del debutto in Champions: “Juve, intanto alza il ritmo“. Oggi tocca, contro il Lecce, all’altra squadra di Torino: “Toro, notte per sognare“. Spazio dedicato al risultato più clamoroso della domenica di campionato: “Mou e Dybala, che figuraccia! Udinese show“. Mentre “Inzaghi ha perso l’anima Inter“. Il sunto della domenica motoristica è “Il rosso vero è Pecco”: benissimo Bagnaia in MotoGP, la Ferrari in Olanda incappa in un’altra domenica grigia.

Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani esteri del 5 settembre

In Spagna, il quotidiano catalano ‘Sport’ celebra Lewandowski, che in poche partite si è già preso il Barcellona con cinque reti pesanti. Il titolo di “Mister gol“, del resto, lo rappresenta perfettamente.

Restando in Spagna, ‘Marca’, invece, regala la copertina da protagonista a Luka Modric, che domani in Champions League contro il Celtic taglierà un traguardo davvero speciale: “La Champions le pone a 100”, intese come 100 presenze nella massima competizione europea.