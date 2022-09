TV PLAY | Allarme bomba a Parigi: la situazione a 24 ore da PSG-Juventus

PSG-Juventus è sempre più vicino, ma proprio in questi minuti ci sono stati attimi di paura nella capitale francese per un allarme bombe. Ecco cosa sta succedendo

La Champions League vedrà prestissimo il suo inizio e la Juventus è subito impegnata a Parigi e contro un PSG che è sempre più temibile.

La qualità offensiva dei francesi, infatti, è stata disarmante in quest’inizio di stagione di Ligue 1. Gli uomini di Galtier, infatti, neanche a dirlo, sono primi in classifica dopo sei giornate, con 16 punti totalizzati e già 24 gol segnati. La differenza reti è di +20, quindi sono state solo quattro le reti incassate dai transalpini. Una vera e propria corazzata, che la Juventus dovrà affrontare già all’esordio nella massima competizione europea. Una conferma, anche dopo il il ribaltone in panchina in estate.

Ad attrarre, in questi attimi, l’attenzione è però qualcosa di più terrificante e importante. Infatti, nei pressi della stazione di Parigi Montparnasse è scattato un allarme bomba. A riferirlo è l’inviato Tancredi Palmeri, ai microfoni di serieanews.com in onda su TV PLAY, che ha mostrato in diretta la polizia che ha transennato la zona e la strada deserta. Vi aggiorneremo ulteriormente sulla situazione nelle prossime ore. Per il momento, la Juventus non ha ricevuto alcuna comunicazione, per cui la conferenza stampa di Allegri e Bonucci si svolgerà regolarmente.

PSG-Juventus, allarme bomba alla stazione di Parigi Montparnasse

Entrando più nei dettagli, alle ore 16,55, nella capitale francese è stato lanciato un allarme bomba, nella zona della stazione di Montparnasse. Stiamo parlando di una delle stazioni più trafficate di Parigi, anche se non quella principale. Comunque un posto sempre affollato e in cui la polizia è accorsa e transennando la zona. Le immagini che abbiamo visto in diretta mostravano una piazza già deserta, in cui, tra le altre cose, è presente un noto centro commerciale. E in pieno giorno, potete immaginare cosa voglia dire. Insomma, sul posto la tensione è alta, quando manca sempre meno alla conferenza stampa di Massimiliano Allegri e Leonardo Bonucci, ma soprattutto a solo un giorno dal fischio d’inizio della partita di Champions League. Vedremo, quindi, se tutto evolverà per il meglio già nei prossimi minuti e noi saremo qui a raccontarvelo.

AGGIORNAMENTO 18.20: È stata fatta brillare la valigia sospetta che ha portato all’allarme bomba a Montparnasse. La Juventus non ha ricevuto comunicazioni in merito, e Christophe Galtier ha parlato regolarmente in conferenza stampa.