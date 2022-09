Emergenza totale per la Champions: Spalletti ora ‘trema’

Torna la Champions e il Napoli si prepara alla super sfida contro il Liverpool: Spalletti teme l’emergenza, due i big a rischio esclusione

Torna la musichetta della Champions al ‘Diego Armando Maradona’. Il Napoli torna nella competizione più importante per club a livello europeo e lo fa con una avversario di prestigio.

C’è il Liverpool di Klopp per l’esordio continentale degli azzurri. I Reds, dopo un avvio non buono, sembrano aver cambiato passo anche se sono reduci dal pareggio nel derby contro l’Everton.

Certo per Di Lorenzo e compagni, la partita sarà tutt’altro che semplice visto che parliamo di una delle potenziali favorite alla vittoria finale della coppa con le grandi orecchie. I partenopei hanno appena espugnato l”Olimpico’, non senza polemiche, e vogliono fare bella figura anche in Europa. Riflettori puntati su Kvaratskhelia, vera rivelazione di questo inizio di stagione, ma anche su Osimhen. Il nigeriano piace non poco in Premier League e avrà molti occhi addosso nelle uscite internazionali. Si parte da mercoledì sempre che il 9 azzurro riesca a smaltire il problema fisico accusato contro la Lazio. Già perché Spalletti potrebbe affrontare il primo impegno Champions facendo i conti con una mini-emergenza in attacco.

Napoli-Liverpool, Osimhen e Lozano in dubbio

Sono due, infatti, i dubbi che si porta dietro Spalletti in vista di Napoli-Liverpool. Il primo riguarda Hirving Lozano, uscito nel primo tempo della sfida contro la Lazio. Anche i nuovi accertamenti svolti dal messicano presso al clinica Pineta Grande hanno dato esito negativo ma l’attaccante oggi ha svolto lavoro personalizzato.

Incertezza anche sulle condizioni fisiche di Osimhen. Come comunicato dal Napoli, il numero 9 azzurro ha svolto oggi lavoro personalizzato dopo aver accusato un risentimento muscolare nel finale di partita all”Olimpico’. Per entrambi la sensazione è che possano essere disponibili in vista di mercoledì sera anche se le condizioni dei due dovranno essere valutate nella giornata di domani per prendere una decisione definitiva.

Ad oggi la probabile formazione di Spalletti contro il Liverpool è la seguente: Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Minjae, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.