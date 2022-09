Allegri sorride: la Juve ne recupera due per il PSG

Domani la Juventus volerà a Parigi per la super-sfida con il PSG: Allegri, intanto, può sorridere perché ne recupera due

La trasferta di Firenze lascia l’amaro in bocca ai bianconeri, che non sono riusciti a sfoderare una prestazione sufficiente contro i rivali storici e hanno dimostrato le solite difficoltà offensive. Massimiliano Allegri deve cambiare marcia al più presto, anche perché domani l’avversario è il PSG di Messi, Neymar e Mbappé.

La stagione della Juventus era iniziata con una vittoria per 3-0 contro il Sassuolo, una partita che aveva mostrato tutto il potenziale offensivo del club piemontese. Quella serata, per il momento, si è però rivelata solamente un’illusione. La compagine guidata dal tecnico livornese in tutte le partite successive ha creato pochissime occasioni da rete, mostrandosi come la big più indietro a livello di gioco. Oggi Allegri presenterà la sfida di domani sera contro il PSG in conferenza stampa, ma intanto arriva un’ottima notizia per lui: doppio recupero per la notte di Champions al ‘Parco dei Principi’.

Buone nuove per Allegri | Danilo e Di Maria recuperati per il PSG

La Juventus cerca una definitiva svolta per la stagione e una serata dall’alto tasso adrenalinico come quella di domani potrebbe riservare grandi sorprese. I bianconeri si presenteranno al ‘Parco dei Principi’ come sfavoriti, fattore che potrebbe anche togliere qualche pressione alla squadra di Allegri, ma la rosa e gli interpreti a disposizione possono far sperare nell’impresa. In tutto questo, poi, il tecnico livornese avrebbe avuto anche due importanti rassicurazioni in vista di domani sera.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, Danilo e Di Maria sarebbero in via di recupero e domani sera dovrebbero essere pienamente a disposizione di Allegri. I due sudamericani erano usciti acciaccati dalla sfida del ‘Franchi’, dando qualche preoccupazione allo staff tecnico bianconero. L’importanza del brasiliano in difesa e dell’argentino in attacco, specialmente su palcoscenici così prestigiosi, è nota e la loro presenza sarà fondamentale per la Juventus. Per Di Maria, poi, si tratta anche di un ritorno contro il club che gli ha negato il rinnovo di contratto: lui, come Leandro Paredes, saranno due elementi chiave della sfida. Allegri sorride, con Di Maria e Danilo pronti ad essere in campo nella prima notte di Champions.