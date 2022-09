Scelto il sostituto di Allegri: ritorna alla Juventus

Via Massimiliano Allegri: i bianconeri hanno già scelto l’allenatore che dovrebbe prendere il posto del livornese

Tre pareggi e due vittorie, è questo il bilancio di inizio stagione della Juventus. I bianconeri, dopo un ricco mercato, hanno cambiato tanto, portando in squadra diversi giocatori importanti, come Pogba, Di Maria, Bremer, Paredes e Milik.

Massimiliano Allegri non sembra poter aver scuse, avendo, adesso, tra le mani una rosa davvero competitiva. Come detto, però, l’inizio in campionato è stato non proprio esaltante: dopo la vittoria per 3 a 0 contro il Sassuolo sono arrivati i pareggi con Sampdoria e Roma, prima di altri tre punti con lo Spezia.

Sabato, ancora, un altro pari, a Firenze. Un 1 a 1 deludente, più che per il risultato – conquistare un punto a Firenze può starci – per l’atteggiamento della squadra. Il cambio De Sciglio-Di Maria, arrivato ad inizio ripresa non ha fatto dormire sonni tranquilli ai tifosi bianconeri, che ancora non riescono a spiegarselo.

Non è l’unica scelta che ha fatto discutere, in un match che la Fiorentina avrebbe meritato ampiamente di vincere. Allegri è così finito ancora una volta nel mirino della critica.

Da quando è tornato a sedere sulla panchina bianconera, non c’è stato un giorno in cui il tecnico livornese non sia stato messo in discussione, almeno dai tifosi, che vorrebbero qualcun altro alla guida della Juventus.

I bianconeri, l’anno scorso, hanno centrato l’obiettivo minimo, quello della qualificazione in Champions League. E’ evidente, dopo il mercato fatto in estate, che serva lo Scudetto per convincere Agnelli. Molti tifosi esonererebbero Massimiliano Allegri immediatamente. I bianconeri sognano da tempo un allenatore, che oggi è libero.

Calciomercato Juventus, via Allegri: ecco il sogno dei tifosi

Sui social, in queste ore, è tornato di moda il nome di Zinedine Zidane. E’ il francese l’allenatore che i tifosi della Juventus sperano di vedere presto in panchina. Zizou ha vinto tutto con il Real Madrid e adesso, dopo aver lasciato i blancos, è senza squadra. Ben presto, però, potrebbe decidere di montare nuovamente in sella. Oggi, però, i rumors portano verso altre mete: tutto lascia pensare che Zidane possa diventare il nuovo Ct della Francia, dopo i Mondiali ma finché non sarà così i tifosi bianconeri spereranno di vederlo tornare a Torino

Sono passati 2️⃣1️⃣ esatti dall'addio di Zidane alla Juve.

2️⃣1️⃣ come il suo meraviglioso numero di maglia. La numerologia ha parlato e non sbaglia mai: bisogna riportarlo a casa ORA! — Marco (@Marco_Roger10) September 4, 2022

Poche chiacchiere, il Bianco e il Nero gli donavano da giocatore e più che mai da allenatore. L'unico che metterebbe tutti d'accordo. Milioni di tifosi riuniti sotto un solo nome… ⚪ Zinedine Zidane 🖤 pic.twitter.com/lc5XttPBLn — Marco (@Marco_Roger10) September 4, 2022

Ricordiamo a tutti che Zidane è ancora senza squadra……. Così tanto per dire…. #allegriout #allegrivattene #unitalianononpuoallenare — Mr opinion (@JAMESDOUGLASBE2) September 4, 2022