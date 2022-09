Allarme infortunio, Spalletti trema per la Champions

Il Napoli si prepara alla sfida di Champions League con il Liverpool, problemi per Spalletti: le condizioni di un infortunato azzurro

Il Napoli, dopo due pareggi di fila in campionato con Fiorentina e Lecce, è tornato alla vittoria. Il successo con la Lazio, al momento, posiziona gli azzurri in testa alla classifica insieme al Milan, in attesa delle gare di Roma e Atalanta.

Prestazione in crescendo all’Olimpico e condotta brillantemente in porto, rimontando il gol iniziale di Zaccagni con la zuccata di Kim e il quarto gol in campionato di Kvaratskhelia. Il 2-1 dell’Olimpico conferma che gli azzurri sono sì una squadra nuova e ancora in costruzione, ma dal potenziale considerevole. 11 punti in 5 gare sono un buon viatico per presentarsi al debutto stagionale in Champions League. Dopo tre anni, gli azzurri tornano nella principale competizione europea e anche questa volta verranno tenuti a battesimo dal Liverpool. Impegno molto difficile, quello contro i ‘Reds’ vice-campioni d’Europa, ma la squadra di Spalletti ci arriva in buono stato di forma. Per il tecnico toscano, tuttavia, c’è da fare i conti con qualche problema di formazione.

Napoli, infortunio Lozano: come sta il messicano, la decisione di Spalletti

A preoccupare, sono le condizioni di Hirving Lozano. Il ‘Chucky’ ha lasciato il campo pochi istanti prima della fine del primo tempo, ieri sera, dopo una tremenda zuccata con Marusic. Per il messicano, un trauma cranico che, visto il precedente dello scorso anno in nazionale, quando aveva riportato un grave infortunio per un colpo al volto, rischiando di rimetterci un occhio, ha fatto pensare al peggio. Tuttavia, come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, l’attaccante è rimasto questa notte in osservazione al Policlinico Gemelli di Roma, venendo poi dimesso. Tutti gli esami di controllo hanno dato esito negativo: scongiurate fratture e complicazioni varie. Per Lozano, ci sarà soltanto bisogno di qualche giorno di riposo, niente di più. E’ comunque da escludere, per precauzione, la sua presenza contro il Liverpool, mercoledì sera al ‘Maradona’. Spalletti schiererà con ogni probabilità Matteo Politano nella posizione di esterno destro d’attacco. L’ex Inter, chiamato in causa ieri, si è disimpegnato molto bene e scalda i motori per la sfida alla corazzata di Klopp.