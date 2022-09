Niente Serie A, è UFFICIALE: firma in Francia

Nulla da fare, non giocherà in Serie A. il suo futuro è in Francia, ha ufficialmente firmato il contratto

Pochi giorni prima del mercato aveva salutato ufficialmente il Chelsea rescindendo il proprio contratto. Nel suo futuro avrebbe potuto esserci la Serie A, ma alla fine Ross Barkley ha deciso di rilanciarsi in Francia e più precisamente a Nizza.

Il centrocampista inglese infatti è ufficialmente un nuovo giocatore del club rossonero. Barkley è stato annunciato dai canali ufficiali della società della Costa Azzurra, che si assicura così uno dei profili più interessanti tra i parametro zero rimasti. Sfuma quindi l’occasione di vederlo in Serie A e in particolare alla Lazio di Maurizio Sarri, sotto la cui guida Barkley aveva disputato la miglior stagione con la maglia dei ‘Blues’. Ancora non sono stati resi noti i dettagli contrattuali.

Questo il comunicato ufficiale:

“Il centrocampista Ross Barkley si accasa libero al Nizza, dopo 4 anni e mezzo al Chelsea. È stato presentato al pubblico di Nizza prima dell’inizio del derby contro il Monaco. Benvenuto Ross”.