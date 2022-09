Fiorentina-Juventus, bufera Allegri: “Obbligatelo alle dimissioni”

Fiorentina-Juventus è terminata con un pareggio, ma è la Viola a recriminare per la mancata vittoria. Viceversa, Massimiliano Allegri è nuovamente sommerso di critiche

La Juventus di Massimiliano Allegri non ha convinto neanche oggi, nell’importante e sentito match contro la Fiorentina.

Eppure i bianconeri erano subito passati in vantaggio, grazie a un gol furbo e da vero bomber d’area di Arkadiusz Milik. La rete del polacco, però, non basta, perché poi inizia a macinare gioco la Fiorentina e lì iniziano i dolori per la squadra del tecnico livornese. I suoi si schiacciano e lasciano il possesso del pallone alla Viola, che non se lo fa ripetere due volte. Prima arriva il pareggio con Kouame, poi Jovic sbaglia il calcio di rigore del vantaggio. Nel secondo tempo, la musica non cambia, anzi la Juventus fa ancora più fatica a uscire dalla sua metà campo, ma il gol vittoria non arriva per la Fiorentina.

Fiorentina-Juventus, Allegri sommerso di critiche

I tifosi sui social, e in particolare su Twitter, se la prendono in massa con l’allenatore della Juventus. Anzi, inizia a circolare in maniera virale l’hashtag #AllegriOut per l’ennesima volta. Segno che proprio non riesce a decollare il rapporto tra il tecnico ex Milan e i bianconeri, neanche dopo un calciomercato di alto livello. Allegri è uscito decisamente arrabbiato dal campo per la prestazione dei suoi, mentre su Twitter in molti chiedevano già il suo esonero o le sue dimissioni. Inoltre, molti si chiedono perché, vista le difficoltà in campo, Allegri abbia tenuto per tutta la partita Dusan Vlahovic in panchina. Di seguito diversi cinguettii su questa scia.

Mi auguro che dopo la prestazione di oggi, tutti i sostenitori di #AllegriOut si rendano conto che Paredes o Arthur non cambia niente! Bisogna prendere un allenatore che voglia giocare a calcio! #FiorentinaJuve — LucaMadda (@LucaMadda76) September 3, 2022

#FiorentinaJuve#Allegri è veramente l’anticalcio.

Puoi comprare DeBruyne, Harry Kane, Haaland, Bernardo Silva e Mbappe, ma con #Allegriout in panca giocherai SEMPRE di merda… — Nick72🎸 (@nickjerseyboy) September 3, 2022

Questa Juve è inguardabile #AllegriOUT — Max Vader (@PotereaiSith) September 3, 2022

#AllegriOut allenatore vergognoso, nutriamo una serpe in grembo — EriBerta Una Vuelta (@SopCast1) September 3, 2022

Con il PSG spero di prenderne 6…così forse in società qualcuno si veglia.#AllegriOut #FiorentinaJuventus — Manuel Fantoni (@varianteinedita) September 3, 2022

Ogni santa partita surclassati da tutti dalla squadra provinciale ai top club. Imbarazzanti #Juventus #allegriout #FiorentinaJuve — Greg◽◾ (@Greg_bianconero) September 3, 2022

La @juventusfc non può essere sta roba qui, ma #Agnelli #Arrivabene #nedved non sentono la responsabilità di reggere il confronto con la storia della Juve e di chi li ha preceduti?Ma come si fa ad accettare sta roba?Basta!!!! #AllegriOut obbligatelo alle dimissioni, FATE LA JUVE — Marcello Cuoghi (@marcello_cuoghi) September 3, 2022