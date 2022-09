Verratti scaricato dal PSG: avviati i contatti e destinazione choc

Il futuro di Marco Verratti si prepara a cambiare definitivamente: via dal PSG, l’entourage avvia i contatti col nuovo club

Il calciomercato è terminato da poco, ma in realtà i trasferimenti non si fermano mai perché i club sono continuamente a lavoro per riuscire a trovare gli innesti giusti per rinforzare le proprie rose. In Francia potrebbero aprirsi le porte dell’addio dal PSG per Marco Verratti.

Il centrocampista campione d’Europa con l’Italia di Mancini, ha un contratto con il club parigino fino al 2024, ma nel frattempo in questa sessione estiva appena terminata a Parigi sono arrivati diversi centrocampisti, come Fabian Ruiz, Vilhena e Carlos Soler. Così il futuro di Marco Verratti potrebbe essere in bilico per le prossime sessioni di calciomercato. L’entourage del calciatore sarebbe già in contatto con un altro top club europeo.

Marco Verratti continua a essere uno dei centrocampisti più forti del panorama europeo, anche se con il PSG continua ad avere la maledizione Champions League, ancora non vinta dopo 10 anni nel club parigino. Nel frattempo la sua situazione contrattuale inizia a fare gola a molti club.

Verratti prepara le valigie, addio al PSG: contatti col Real Madrid

Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, il PSG potrebbe decidere di sacrificare il centrocampista italiano dopo i diversi innesti arrivati in questa sessione estiva di calciomercato. A mettere nel mirino Verratti potrebbe essere il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che dopo l’addio di Casemiro, volato al Manchester United, ancora non ha preso un sostituto. Secondo il portale spagnolo l’entourage di Verratti sarebbe già in contatto con i ‘Blancos’ per un possibile trasferimento nella prossima estate.

Sempre attento alla situazione del centrocampista italiano ci sarebbe anche il Manchester City di Pep Guardiola, da sempre estimatore del giocatore. Dunque il futuro di Marco Verratti potrebbe cambiare durante la prossima estate e potrebbe anche partire a prezzo di saldo, visto a giugno 2023 mancherà solo un anno alla scadenza del contratto. Chissà che qualche club italiano non possa provare il grande colpo, come per esempio la Juventus che lo segue con interesse da tempo.