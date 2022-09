Niente ritorno in Serie A per l’esterno, UFFICIALE l’approdo al Barcellona

Il club spagnolo è davvero scatenato: altro colpo ufficiale in serata. Arriva il calciatore, che ha giocato in Serie A

E’ un Barcellona mai sazio, quello che pochi minuti fa ha annunciato l’ennesimo colpo di calciomercato.

I blaugrana, nonostante le tantissime difficoltà economiche, hanno portato a termine una campagna acquisti, davvero d’altri tempi. In serata è così arrivata la firma, anche, di Marcos Alonso, accostato in passato alla Juventus. Il terzino spagnolo, dopo aver lasciato il Chelsea, si è legato ai blaugrana per una una stagione, fino al 30 giugno 2023. Come è possibile leggere sul sito ufficiale, il Barcellona ha inserito anche una clausola rescissoria per il giocatore, ex Fiorentina, di ben 50 milioni di euro.

Marcos Alonso, è solo l’ultimo affare portato a termine dai blaugrana, che nelle scorse ore, aveva messo le mani su Hector Bellerin. Il terzino, accostato anche a diversi club di Serie A, giocherà ancora in Spagna. Un acquisto legato all’addio di Dest, ceduto al Milan.

Calciomercato, i colpi del Barcellona: da Kessie a Lewandowski

Xavi può così sorridere. I migliori colpi a zero sono stati Franck Kessie, trasferitosi in Catalogna, dopo lo Scudetto in Serie A, e Andreas Christensen, che ha detto addio al Chelsea.

Tantissimi soldi, invece, sono stati utilizzati per mettere le mani su altri giocatori, che hanno esaltato i tifosi, tornati a sognare in grande. Sono serviti circa 58 milioni di euro per acquistare, il brasiliano Raphinha dal Leeds. Qualche milione meno, sui 50, per Jules Koundé, dal Siviglia, che ha ulteriormente rafforzato il reparto difensivo.

Il super colpo, però, porta il nome di Robert Lewandowski. L’esperto attaccante polacco ha fortemente voluto lasciare il Bayern Monaco per vestire la maglia del Barcellona. Un affare che ha portato nelle casse dei tedeschi 45 milioni di euro.