Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 2 settembre

Dalla Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulle prime pagine di oggi, venerdì 2 settembre 2022, dei più importanti quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Aperture dei quotidiani italiani dedicate alla chiusura del calciomercato estivo. Tante le trattative concluse e ufficializzate nella giornata di ieri, anche da parte delle big: l’Inter ha accontentato Simone Inzaghi aggiungendo Acerbi, la Juventus ha ceduto Arthur e Zakaria, mentre il Milan ha chiuso i colpi Vranckx e Dest dal Barcellona. ‘La Gazzetta dello Sport’ titola “Gol di Inzaghi”: Acerbi, fortemente richiesto dall’allenatore, alla fine è arrivato in nerazzurro e va a completare il reparto arretrato. Spazio anche al pagellone di fine mercato.

“Le vinciamo tutte”. Sul ‘Corriere dello Sport’ spazio alla presentazione di Belotti in casa Roma. Il ‘Gallo’ avvisa le big: “Non ci poniamo limiti, siamo forti”. Spazio ovviamente dedicato anche al calciomercato: Paredes manda Arthur al Liverpool, il Milan accoglie Dest tra i suoi baby, scrive il quotidiano romano.

Infine, il focus di ‘Tuttosport’ è sulla nuova Juventus di Massimiliano Allegri. Accontentato il tecnico bianconero sia in entrata che in uscita. “Ora è la tua Juve”, titola il quotidiano torinese in riferimento alla nuova rosa allestita dalla dirigenza bianconera. Per la Juve sono ora in arrivo le trasferte di Firenze, contro la Fiorentina, e quella parigina contro il Paris Saint-Germain, per l’esordio in Champions League.

Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani esteri del 2 settembre

Nell’ultimo giorno di calciomercato è stato ancora protagonista il Barcellona di Xavi. Il club blaugrana ha concluso diverse operazioni sia in entrata che in uscita: oltre a Dest al Milan, anche Aubameyang ha salutato la Catalogna per fare ritorno a Londra, passando però al Chelsea. I due nuovi acquisti sono Hector Bellerin e Marcos Alonso, a lungo accostato anche alle big di Serie A. Le aperture del ‘Mundo Deportivo’ e di ‘Sport’ sono dedicate alla campagna acquisti dei blaugrana.