Juventus, la lista Uefa UFFICIALE: ecco l’escluso di Allegri

La Juventus ha diramato ufficialmente la nuova lista Uefa per la prima parte della Champions League edizione 2022/23: escluso un bianconero

Tra meno di ventiquattro ore la Juventus tornerà in campo. L’inizio in campionato dei bianconeri è stato complessivamente positivo in termini di risultati, meno per quanto concerne le prestazioni della squadra targata Massimiliano Allegri. ‘La Vecchia Signora’ è riuscita a sempre a passare in vantaggio, faticando molto però ad ‘azzannare’ le partite.

Un aspetto su cui il tecnico livornese dovrà lavorare parecchio, considerando che parliamo di un problema che si trascina in avanti dalla passata stagione. Domani, in tal senso, ci sarà un altro banco di prova importante. Vlahovic affronterà nuovamente il proprio passato, tra le mura dello stadio in cui è esploso. All’Artemio Franchi i torinesi dovranno superare l’ostacolo Fiorentina (storicamente assai ostico), con l’obiettivo di ottenere bottino pieno nella spedizione toscana. Dopo una sessione estiva di calciomercato alquanto scoppiettante (la migliore insieme alla Roma a detta dei più), è tempo di mettere in mostra all’interno del rettangolo di gioco verde tutto il potenziale della rosa a disposizione – in attesa, chiaramente, che rientri anche Paul Pogba -. E sarà necessario che ciò avvenga pure in Champions League. A breve prenderà il via la competizione più importante d’Europa e la Juventus, poco fa, ha diramato la lista Uefa ufficiale con 23 giocatori presenti nella lista A e 5 in quella B.

Juventus, Kaio Jorge assente nella lista Uefa

Il primo elenco, come si apprende dal comunicato rilasciato dal club bianconero sul proprio sito, è composto dai seguenti elementi: Szczesny, De Sciglio, Bremer, Locatelli, Danilo, Chiesa, McKennie, Vlahovic, Pogba, Cuadrado, Alex Sandro, Milik, Gatti, Kostic, Kean, Bonucci, Di Maria, Pinsoglio, Rugani, Rabiot, Aké, Paredes, Perin. Nell’altra lista, invece, troviamo: Miretti, Soulé, Da Graca, Garofani, Fagioli.

L’unico assente è Kaio Jorge. L’attaccante brasiliano sta recuperando dall’infortunio al ginocchio e potrebbe ricominciare ad allenarsi con la squadra nel mese di novembre. Il primo impegno della Juventus riguardante la Coppa dalle grandi orecchie sarà niente di meno che al Parc des Princes contro i supereroi del Paris Saint Germain. Subito ritorno da ex per Paredes, che ha grande voglia di lasciare la propria impronta in bianconero. E di occasioni per farlo ce ne saranno eccome.