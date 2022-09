Oro bianconero, nuovo gioiello da 40 milioni di euro

Il calciomercato non si ferma mai: il nuovo gioiello bianconero da 40 milioni di euro. Tutti i dettagli

Si è concluso con due importanti operazioni in uscita il calciomercato della Juventus di Massimiliano Allegri. Nell’ultimo giorno della sessione estiva, il club bianconero ha salutato Arthur e Zakaria.

“Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Chelsea Football Club Ltd per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Denis Lemi Zakaria Lako Lado a fronte di un corrispettivo di € 3,0 milioni, oltre a premi per fino ad un massimo di € 1,0 milione al verificarsi di determinati obiettivi sportivi. Inoltre, l’accordo prevede la facoltà da parte del Chelsea di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore; il corrispettivo pattuito per la cessione definitiva è pari a € 28,0 milioni, pagabili in tre esercizi e potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 5,0 milioni al raggiungimento di ulteriori obiettivi”, ha comunicato questa mattina la Juventus annunciando anche l’addio del centrocampista svizzero. A convincere la società bianconera e Allegri a privarsi dell’ex ‘Gladbach, arrivato solo lo scorso gennaio, è stata soprattutto l’esplosione di Fabio Miretti.

Il talento classe 2003 ha già convinto l’allenatore: “Ha fatto una grande partita, poi capiterà che avrà bisogno di recuperare per una componente psicologica. Ma se sono bravi li faccio giocare. La Juventus deve puntare a vincere e io faccio delle scelte in base alla partita indipendentemente dall’età. La dimostrazione è che Miretti ha giocato, è molto più semplice di quello che sembra”.

Calciomercato Juventus, il gioiello è in casa: Miretti vale oro

Il centrocampista ha già conquistato tutti in casa bianconera per qualità e personalità. Come riportato da ‘Tuttosport’, di questo passo il valore del suo cartellino raggiungerebbe almeno i 40 milioni di euro al termine della stagione. Un nuovo gioiello per la Juve, già blindato la scorsa stagione con un rinnovo fino al 2026, ancora prima dell’esplosione in prima squadra. Massimiliano Allegri e la Juventus possono ora godersi Fabio Miretti.