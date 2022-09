Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 1 settembre

Dalla Gazzetta dello Sport, a Corriere dello Sport e Tuttosport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulle prime pagine di oggi, giovedì 1 settembre, dei più importanti quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Aperture dei quotidiani italiani dedicate al campionato e nello specifico al successo della Juventus contro lo Spezia, che tiene la squadra di Allegri a contatto con la vetta. La ‘Gazzetta dello Sport’ titola “Juve, sempre lui!“, riferendosi a Vlahovic, autore di un altro gol su punizione per aprire la sfida. Non ce la fa invece il Napoli di Spalletti, che pareggia col Lecce: “Napoli, altro stop“. In alto, in vista del derby milanese di sabato, “Derby grandi firme“, mentre, di spalla destra, riferimento alla chiusura improvvisa del mercato del Milan: “Milan, che finale“, con il doppio colpo Vranckx e Dest in dirittura d’arrivo.

Il ‘Corriere dello Sport’ apre omaggiando la Juventus con “Brutta e cattiva“, dopo la vittoria con lo Spezia. Altro titolo sul mercato e sulle mosse del Milan all’ultimo momento: “Sorpresa Milan: con Vranckx c’è Dest“.

Anche ‘Tuttosport’ si dedica alla vittoria della Juventus e titola con “Vlahovic-Milik, Juve Bum Bum“. Di spalla, le parole di Juric, tecnico del Torino, in vista della gara di stasera con l’Atalanta: “Aspetto due rinforzi, ma basta tristezza“. In basso, lo sprint del Milan sul mercato: “Vranckcx e Dest!“.

Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani esteri del 1 settembre

La nostra rassegna stampa estera si concentra, stamani, sui quotidiani spagnoli, che si dedicano all’ultimo giorno di mercato. Il ‘Mundo Deportivo’, con le foto in primo piano di Jordi Alba e Aubameyang, apre con “Alba y Auba Al limite“. Tra i due giocatori del Barcellona, il primo potrebbe finire all’Inter, mentre per il secondo, reduce dalla rapina subita in casa e con la mascella fratturata, il Chelsea si raffredda ma i catalani sperano ancora di cederlo, per inserire Marcos Alonso nell’affare.

Sul quotidiano ‘Sport’, invece, con il titolo “Fichajes de ultima ora“, i volti di riferimento sono Marcos Alonso e Bellerin, sempre in chiave Barcellona, entrambi giocatori che i catalani proveranno ad assicurarsi entro oggi.