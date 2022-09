DIRETTA | Calciomercato Juventus, ultime ore per le cessioni: Arthur in uscita LIVE

Calciomercato Juventus, ultime ore di trattative: bianconeri concentrati sulle uscite, ma c’è il nodo Szczesny

Con l’ufficialità di Paredes, il mercato in entrata della Juventus ieri sembrava chiuso. Ma occhio alla situazione Szczesny, dopo l’infortunio di ieri.

I bianconeri dovranno valutare le condizioni del portiere polacco per capire se andare a caccia di un portiere last minute. Nel frattempo, si valutano anche le possibili cessioni a centrocampo. In primo piano Arthur, per il quale si cerca una soluzione in uscita, ma non solo.

Calciomercato.it vi offre tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle mosse della Juventus nell’ultimo giorno di mercato.

LIVE

9.26 – Si sfoglia la rosa per Arthur: diverse possibili soluzioni all’estero per il brasiliano.

9.22 – Oggi gli esami per Szczesny per capire l’entità dell’infortunio alla caviglia e la durata dello stop.