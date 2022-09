Sampdoria, Miettinen e Bamijoko: doppio colpo in prospettiva

Nel calciomercato che si è appena concluso la Sampdoria ha operato molto fronte giovani. Gli ultimi arrivati sono stati Samuli Miettinen e Abiola Bamijoko

Per i noti problemi societari, la Sampdoria non ha potuto fare un gran mercato. In prospettiva, però, il club blucerchiato ha operato molto come dimostrano anche gli ultimi arrivi: il centrale macedone classe 2005 Abiola Bamijoko proveniente dal PPJ Helsinki, il terzino sinistro finlandese di 18 anni dal Kups Samuli Miettinen.

Confermata dunque la notizia di Calciomercato.it, la Sampdoria ha messo le mani su questi due grandi talenti con la formula del prestito più diritto di riscatto.

Miettinen e Bamijoko fanno entrambi parte dell’agenzia ‘Junique Players‘ capitanata dall’agente e intermediario Leridon Kelmendi, che nelle ultime ore del mercato estivo ha anche perfezionato l’arrivo al Palermo di un altro suo giovane assistito, l’attaccante finlandese classe 2004 Hugo Toivonen, il quale nei mesi scorsi aveva anche effettuato uno stage con il Napoli.