Addio a sorpresa, contatti in corso: lascia subito la Juventus

Non soltanto Arthur, dalla Juventus potrebbe partire un altro calciatore, destinazione Premier League: contatti in corso

Ultimo giorno di mercato molto concitato per la Juventus. I bianconeri hanno piazzato Arthur al Liverpool: il brasiliano si è trasferito in prestito alla corte di Klopp ed è già volato in Inghilterra per sostenere le visite mediche e le firme sul contratto.

Una volta a sorpresa visto che il centrocampista negli ultimi giorni era stato accostato a diverse squadre (dallo Sporting al Nizza) ma l’ipotesi Reds non era trapelata. Affare last minute e potrebbe anche non essere l’unico in uscita dalla squadra piemontese. Indiscrezioni, infatti, parlano di una trattativa in corso con il Chelsea per il trasferimento in Inghilterra di Denis Zakaria. Il centrocampista è arrivato lo scorso gennaio e non è tra le prime scelte di Allegri. Stando a quanto riferito da ‘Sky’, il club londinese avrebbe bussato alla porta della Juventus per chiedere il calciatore.

Calciomercato Juventus, Zakaria al Chelsea: si tratta

Zakaria potrebbe finire al Chelsea nell’ultimo giorno di mercato. I Blues hanno chiesto ai bianconeri il prestito con diritto di riscatto del centrocampista svizzero. Attualmente indietro nelle scelte di Allegri (che ieri ha schierato titolare Rabiot, Miretti e Locatelli, senza considerare l’assenza di Pogba), lo svizzero potrebbe quindi trasferirsi alla corte di Tuchel.

C’è da dire che l’operazione fa i conti con il poco tempo a disposizione: per gli acquisti in Premier League c’è tempo fino a mezzanotte, quindi qualche ora in più rispetto all’Italia. I contatti sono in corso e l’affare – come detto – potrebbe essere impostato sul prestito con diritto di riscatto. In questa stagione Zakaria ha collezionato due presenze nelle quattro partite fin qui disputate, di cui solo una da titolare. In totale sono 122 i minuti in cui è sceso in campo, rimanendo in panchina sia contro la Sampdoria che contro lo Spezia. Ora c’è la pista Chelsea: Tuchel ci prova per il prestito con diritto di riscatto, poche ore è arriverà il verdetto definitivo.