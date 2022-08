Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 31 agosto

Dalla Gazzetta dello Sport, a Corriere dello Sport e Tuttosport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulle prime pagine di oggi, mercoledì 31 agosto, dei più importanti quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Spazio, naturalmente, nelle prime pagine nostrane alle gare di campionato disputate ieri, oltre che alle notizie di mercato. La ‘Gazzetta dello Sport’ apre con “Riecco l’Inter“, vittoriosa per 3-1 contro la Cremonese. In testa però c’è la Roma, con un protagonista assoluto: “Dybala 100 e gode“, primi due gol in giallorosso e 100 in Serie A per la ‘Joya’. Rallenta invece l’altra milanese: “Il Milan frena, Maignan gigante“. La Juventus chiamata a rispondere stasera e intanto sorride sul mercato: “Paredes dice Juve“.

Il ‘Corriere dello Sport’ esalta Dybala e la sua nuova squadra: “Comanda Dybala“. In spalla, la situazione di mercato dell’Inter, piuttosto delicata al momento: “Gosens va al Bayer, Inzaghi vuole un centrale“. In basso, la Juventus accoglie l’ultimo rinforzo: “Juventus, Paredes c’è: ora tre punti“. Chiamato a rispondere anche il Napoli, con Spalletti che lancia dal primo minuto uno dei nuovi: “La notte di Raspadori“.

‘Tuttosport’ apre con l’ultimo colpo di mercato bianconero: “Paredes, fatta. E ora vera Juve!“. Ma c’è qualcosa che preoccupa: “Pogba, l’ansia cresce: in campo e fuori“. Anche il Torino esulta per un acquisto: “Sì Toro, Praet torna“. Di spalla, le ultime societarie sul Milan: “AmericanMilan, Redbird firma con LeBron e gli Yankees“.

Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani esteri del 31 agosto

Nella nostra rassegna stampa estera, partiamo dalla Spagna e dalla prima pagina del catalano ‘Sport’, che titola: “Contra reloj“, la corsa contro il tempo del Barcellona chiamato allo sprint nelle ultime 48 ore di mercato. In prima, le immagini di Marcos Alonso e Aubameyang, alcuni tra gli ultimi obiettivi, ma serve fare spazio con diverse cessioni.

In Francia, ‘L’Equipe’ titola con “La Pogbaffaire“. Al centro del dibattito, il caso che sta coinvolgendo Paul Pogba e che chiama in causa indirettamente anche Kylian Mbappe può minare l’ambiente della Francia campione del mondo in vista della rassegna iridata in Qatar.