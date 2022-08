Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 29 agosto

Dalla Gazzetta dello Sport, a Corriere dello Sport e Tuttosport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulle prime pagine di oggi, lunedì 29 agosto, dei più importanti quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La ‘Gazzetta dello Sport’ apre con “Promessa d’oro“: la prestazione scintillante di De Ketelaere con il Bologna autorizza paragoni con Kakà. Sul campionato, ammucchiata in testa alla classifica: “Napoli stop. In testa sono 6“. Problemi invece per l’Inter, con un infortunio pesante per Inzaghi: “Ahi Lukaku“. Intanto, la Juventus non decolla ma si gode un nuovo giovane talento: “Ok Miretti“.

Il ‘Corriere dello Sport’ titola con “L’ammucchiata“, per sottolineare l’equilibrio in testa alla classifica dopo il pari del Napoli contro la Fiorentina, che non ha permesso agli azzurri di staccare la concorrenza. In alto, spazio al mercato con “Milan, dopo Thiaw insiste per Vranckx” e con “Camara alla Roma. E Belotti si fa largo“. Preoccupazione invece per l’Inter, alle prese con l’infortunio di Lukaku: “Allarme Inter: Lukaku stop, rischio derby“.

‘Tuttosport’ esalta la prestazione di Miretti da titolare contro la Roma e apre con “Miretti-Paredes. I colpi sono 2“. Di fianco, nel Torino in testa alla classifica, si pregusta anche un rientro importante: “Toro, con Praet ti diverti ancora di più“. In alto, spazio ai problemi di casa Inter: “Inter, altri guai: Lukaku ko“.

Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani esteri del 29 agosto

Nella nostra rassegna estera, ‘Marca’ celebra, per l’ennesima volta, l’annata super di Karim Benzema. Il quotidiano spagnolo titola, sulla sua doppietta che permette al Real Madrid di battere per 3-1 l’Espanyol in trasferta: “Es de oro“, ribadendo la sua candidatura al Pallone d’Oro di quest’anno.

Ci spostiamo poi in Inghilterra, dove il ‘Mirror’ si concentra principalmente sul mercato in casa Manchester United: “Ant’s on deck“, per sottolineare come si avvicini sempre di più il colpo Antony. L’attaccante brasiliano dell’Ajax è una richiesta specifica del tecnico Ten Hag, suo mentore, e di ‘Red Devils’ hanno aumentato, si legge nei sottotitoli, l’offerta fino ad 84 milioni di sterline, avvicinandosi alla chiusura dell’affare.