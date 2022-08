DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative del 29 agosto

Calciomercato, tutte le notizie più importanti di oggi 29 agosto: -4 alla chiusura della sessione estiva, ultime trattative in corso

Si entra nel rettilineo finale per quanto riguarda la sessione di calciomercato. Giovedì sera il gong conclusivo, le squadre di Serie A al lavoro in maniera frenetica per gli ultimi affari, con il campo che offrirà anche un turno infrasettimanale di campionato per non farsi mancare niente.

Juventus e Milan alla ricerca di un centrocampista per accontentare le ultime richieste di Allegri e Pioli, l’Inter si prepara a chiudere per Acerbi. Il Napoli sogna la chiusura con il botto, con la suggestione Cristiano Ronaldo sempre in piedi, e attende novità per Keylor Navas. Questo e molto altro, si sta dipanando in queste ore.

Calciomercato.it vi aggiorna in diretta con tutte le ultime novità.

LIVE

9.41 – Milan, Thiaw in clinica per sottoporsi alle visite mediche: parte l’iter per la firma del difensore tedesco.

9.21 – Hudson-Odoi verso il Bayer Leverkusen, il centrocampista del Chelsea pronto a trasferirsi in prestito.

8.35 – Il Milan prova a regalarsi l’ultimo rinforzo a centrocampo: avanza il nome di Vranckx, come appreso da Calciomercato.it novità attese già nelle prossime ore.