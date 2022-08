Calciomercato, tutte le news e le trattative del 28 agosto

Calciomercato, tutte le notizie più importanti di oggi 28 agosto: ultimissimi giorni della sessione estiva, corsa agli ultimi affari

Ultimo weekend di agosto, molto intenso con l’alternanza tra campo e mercato. In corso la terza giornata di Serie A, mentre le squadre sono al lavoro per gli ultimi fuochi di campagna acquisti.

Juventus e Milan cercano gli ultimi ritocchi a centrocampo, l’Inter sempre a caccia di un difensore per completare la rosa. E occhio al Napoli, accostato con sempre più insistenza non solo a Keylor Navas ma anche a Cristiano Ronaldo.

Calciomercato.it vi aggiorna in diretta con tutte le ultime novità.

LIVE

00.30 – Abbandonate le piste Onyedika e Onana, avanza il nome di Vranckx per il centrocampo. Il Milan prova a chiudere e regalarsi l’ultimo rinforzo.

🔴⚫️Abbandonate le piste Onyedika e Onana, avanza il nome di #Vranckx per il centrocampo. Il #Milan prova a chiudere e regalarsi l'ultimo rinforzo.

Fra qualche ora, nel frattempo, toccherà a #Thiaw sottoporsi a visite mediche, prima della firma sul contratto @calciomercatoit — Martin Sartorio (@MartinSa1988) August 28, 2022

23.50 – Aggiornamenti importanti sul fronte Fabian Ruiz. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, manca ancora qualche dettaglio per l’accordo definitivo tra Napoli e PSG, propedeutico all’arrivo a Parigi per le visite mediche.

+++Aggiornamento @FabianRP52+++ Manca ancora qualche dettaglio con il PSG, previsto nuovo round negoziale con il Napoli. Solo dopo accordo totale, il calciatore volerà a Parigi Tutti i dettagli su @calciomercatoit — Marco Giordano (@MarcoGiordano6) August 28, 2022

23.20 – Stando a quanto riferito da Sky, la Juventus avrebbe cominciato a cautelarsi sul “fronte” Paredes, sondando anche il profilo di Douglas Luiz, che al momento sarebbe un’alternativa al centrocampista del Psg.

22.20 – Secondo quanto appreso in esclusiva da Calciomercato.it, Felipe Caicedo ha accettato l’offerta dell’Abha F.C. Per l’ex Inter e Lazio contratto annuale da 5 milioni.

21.52 – Dall’Inghilterra: Paqueta ha superato le visite mediche. Colpo del West Ham da 60 milioni di euro, complessivi. Il Milan sorride, incassando circa 6 milioni di euro

21.40 – Fabian Ruiz è atteso nelle prossime ore a Parigi dopo l’accordo raggiunto tra Napoli e PSG.

21.30 – Il Club Brugge ha ufficializzato l’acquisto di Onyedika, ex obiettivo del Milan.

21.15 – Secondo ‘The Times’, l’ex manager del Manchester United, Rangnick avrebbe sconsigliato al suo amico Tuchel l’acquisto di Cristiano Ronaldo.

21.00 – 95 milioni di parte fissa e 5 di bonus: sono queste le cifre dell’accordo tra Ajax e Manchester United per Antony.

20.30 – Nel prepartita di Fiorentina-Napoli, Luciano Spalletti ha parlato anche dell’affaire Osimhen-Ronaldo: “Vicotr vuole giocare la Champions ed è calato nel nostro progetto in maniera convinta”.

20.10 – Promesso sposo della Juventus, Leandro Paredes è in panchina nella sfida tra PSG e Monaco.

19.45 – In panchina contro il Lecce, Bajrami è sempre più vicino allla Fiorentina, che girerà Zurkovski (definitivo) e Kouame (prestito) all’Empoli.

19.15 – Con Antony sempre più in direzione Manchester United, l’Ajax stringe per il ritorno di Hakim Ziyech ad Amsterdam.

19.02 – Renan Lodi sta assistendo dalla tribuna a Nottingham Forest-Tottenham.

18.45 – Il direttore sportivo del Verona, Marroccu, ha rispedito al mittente le domande su Ilicic. “Non ne parlo perché non è corretto parlare dei tesserati di altre squadre”.

18.28 – E’ ufficiale il trasferimento di Veseli dalla Salernitana al Benevento.

17.51 – L’allenatore dell’Ajax Alfred Schreuder conferma l’addio di Antony, in procinto di passare al Manchester United: “Nel nostro mondo tutto gira intorno ai soldi. E’ molto triste”.

17.32 – Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, per Gouiri non c’è nessuna trattativa ufficiale: solo sondaggi.

17.03 – Le prime immagini milanesi di Thiaw

16.53 – Thiaw è sbarcato a Milano:



16.49 – Roma scatenata e contatti domenicali molto proficui: i giallorossi sono sempre più vicini a Madi Camara.

16.30 – Tramite un tweet, la Roma ha praticamente ufficializzato l’ingaggio di Andrea Belotti.

16.07 – Gattuso in conferenza stampa: “Stiamo lavorando per arrivare a Cavani, sono ottimista per natura, credo che abbiamo la possibilità di ingaggiarlo”.

15.31 – Everton, UFFICIALE: il centrocampista Jean-Philippe Gbamin è passato al Trabzonspor in prestito per il resto della stagione 2022/23.

15.12 – Secondo quanto appreso da Calciomercato.it nei giorni scorsi le due dirigenze di Inter e Juventus hanno avuto l’occasione di affondare il colpo per Renan Lodi. I due club sono stati informati della possibilità di prendere il giocatore in prestito, ma la richiesta dell’Atletico Madrid da 4,8 milioni di euro ha impedito la nascita di ogni tipo di trattativa.

14.43 – Secondo quanto riportato da ‘Football Insider’ anche il Bournemouth si sarebbe messo sulle tracce del giovane Gnonto.

14.18 – Il Manchester United per l’attacco pensa anche al rinnovo di Martial dopo essere stato rilanciato in questa fase da ten Hag.

14.00 – Secondo ‘Football Insider’, il Liverpool avrebbe già raggiunto un accordo verbale con Bellingham, ma il suo trasferimento difficilmente arriverà prima di gennaio.

13.42 – Il Manchester United è sempre più vicino ad Antony. L’accordo con l’Ajax è imminente: operazione destinata a superare i 100 milioni di euro e giocatore atteso in Inghilterra tra oggi e domani.

13.25 – Juventus e Manchester United hanno deciso di non sforare i 50 milioni per Milinkovic-Savic. Possibile rinnovo per il serbo che, secondo ‘il Messaggero’, vorrebbe l’inserimento di una clausola rescissoria per firmare.

13.10 – Ottimismo Gattuso sul fronte Cavani. “Penso che lo ingaggeremo, il Presidente Lim è abbastanza convinto. Non voglio aspettare fino all’ultimo giorno di mercato per averlo”.

12.55 – Non solo Batshuayi e Piatek per l’attacco della Salernitana, che sta valutando un nome a sorpresa. Si allontana Dovbyk.

12.43 – Il Verona insiste per Ilicic, nuovi contatti oggi: le alternative sono Gaston Pereiro e Verdi.

12.27 – Daniliuc è atteso in Italia per completare il proprio trasferimento alla Salernitana. Il giocatore guadagnerà attorno a 1,2-1,3 milioni a stagione.

12.10 – Simeone conferma quanto raccontato da Calciomercato.it in questi giorni: “Renan Lodi aveva bisogno di minuti per andare al Mondiale. Ad alcuni piace lottare per il posto, altri preferiscono cambiare squadra”.

11.50 – Giornata di visite mediche per Lucas Paqueta. Il brasiliano firmerà con il West Ham in un affare da 60 milioni di euro, bonus inclusi.

11.35 – La Juve resta vigilie anche sul terzino sinistro, ma Lodi e Reguilon hanno ormai l’accordo con Nottingham Forest e Atletico Madrid.

11.10 – Leandro Paredes scalpita per la Juventus, che proverà a cedere Arthur negli ultimi giorni di mercato.

10.48 – L’Inter ha chiuso per Acerbi (atteso nelle prossime ore a Milano per le visite), ma spera che Akanji non lasci il Borussia per tentare l’assalto a parametro zero nel 2023.

10.30 – Il Barcellona ha potuto convocare per la prima volta Koundé. Presenti anche Aubameyang e Depay, tagliato Dest.

10.10 – Sono ore molto calde in casa Roma, in entrata e in uscita. Nuova offerta per Camara e contatti con il Lecce per la cessione di Diawara.

9.55 – Dopo l’incontro di ieri tra gli agenti di Renan Lodi e il proprietario del Nottingham Forest, l’esterno brasiliano viaggerà nelle prossime ore in Inghilterra per sostenere le visite mediche.

9.31 – Cristiano Ronaldo apre al Napoli, l’ipotesi di vedere il portoghese in azzurro prende corpo.

9.09 – CM.IT: Belotti è a Trigoria, l’attaccante pronto a completare le visite mediche con la Roma.