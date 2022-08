Clamoroso dietrofront Ronaldo: la Serie A è più vicina

Si arricchisce di un nuovo capitolo la telenovela Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha deciso da tempo di volere lasciare il Manchester United

Ha voglia di giocare la competizione per club più importante, quella Champions League alla quale i Red Devils non prenderanno parte.

La sua stagione è iniziata praticamente da separato in casa. Ten Hag continua a ritenere, pubblicamente, il calciatore incedibile ma un addio prima della chiusura del mercato è ancora possibile. Jorge Mendes è a lavoro da giorni per riuscire a piazzare il suo migliore assistito. Il procuratore più importante ha sempre raggiunto i suoi obiettivi. La scorsa estate portò il fuoriclasse a Manchester, facendogli lasciare il bianconero.

Una scelta non proprio tra le più felici visti i risultati di squadra. Quelli personali sono stati comunque buoni, con diciotto goal in trenta partite in Premier League, e sei, in sette match in Champions League. In questa stagione, invece, è ancora a secco ma solo una volta ha giocato dal primo minuto e un match per intero; in tre circostanze, invece, è stato chiamato a subentrare. La situazione appare chiara. Mendes, però, diversamente di altre volte sta faticando terribilmente a trovare una sistemazione al suo assistito. Le big, dal Chelsea al Psg, passando anche per il Bayern Monaco, hanno deciso di fare altre scelte. E’ stato proposto anche in Italia e la squadra che ha aperto uno spiraglio è stata il Napoli.

Si è parlato di un trasferimento in azzurro in cambio di Osimhen, con il Manchester United chiamato a versare oltre 100 milioni di euro. Al momento nulla di concreto e i rumors attorno al club di De Laurentiis sono un po’ scemati nelle ultime ore. Restano sullo sfondo Marsiglia e Sporting.

Calciomercato Napoli, il giallo del tweet sparito

Il giornalista, Edu Aguirre, intervenuto a El Chiringuito, aveva escluso, come era possibile legge sul Twitter ufficiale del programma, la pista Napoli, mettendo dunque fine alla suggestione. Ma come detto sopra, la telenovela Ronaldo si è arricchita di un nuovo capitolo che ha le sfumature del giallo: il tweet de El Chiringuito è infatti scomparso. E’ stato cancellato. Non se ne conoscono i motivi ma tanto basta per riaccendere la suggestione Ronaldo al Napoli. Che siamo cambiato qualcosa? Presto lo scopriremo.

https://twitter.com/elchiringuitotv/status/1564196638888976385?t=J-EDIFyJBQEdo49gJjcaoA&s=19