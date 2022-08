Zakaria porta l’attaccante ad Allegri: scambio a sorpresa

Il mercato della Juventus in questi ultimi giorni potrebbe riservare ancora grandi sorprese: Allegri potrebbe accogliere un altro attaccante

La partenza in campionato dei bianconeri non è stata delle migliori, ma nonostante questo la vetta della classifica resta solamente a due punti di distanza. In questi ultimi giorni di calciomercato, la dirigenza della Juventus lavora per sistemare un paio di esuberi e per consegnare ad Allegri Leandro Paredes. Attenzione, però, perché potrebbe esserci spazio per una sorpresa.

Il reparto sul quale bisogna puntare maggiormente i fari è il centrocampo. La volontà della dirigenza bianconera è chiarissima, come vi abbiamo raccontato a più riprese su queste pagine, ed è quella di portare a Torino Paredes. Nel frattempo, però, bisogna riuscire a mettere a segno almeno un paio di operazioni in uscita. Fagioli e Rovella sono sempre più indiziati a salutare ‘Madama’ in prestito, per mettere esperienza nelle gambe, mentre per una possibile cessione i più indicati sono Arthur e Denis Zakaria. Lo svizzero, in particolare, potrebbe essere la carta giusta per consegnare un altro attaccante ad Allegri.

Calciomercato Juventus, anche il Nizza vuole Zakaria | Scambio con Gouiri

Sono giornate turbinanti per il mercato della Juventus, in cui ogni giorno spuntano fuori nuovi nomi e nuove idee. L’ultima sensazione a Torino porta il nome e il volto di Amine Gouiri, abbacinante talento classe 2000 scuola OL. Secondo quanto riportato sull’edizione odierna di ‘Tuttosport’, la Juventus e il Nizza starebbero dialogando in questi giorni riguardo a Denis Zakaria e tra le idee ci sarebbe anche quella di un possibile scambio con l’attaccante francese.

Amine Gouiri è un attaccante molto versatile, che preferisce allargarsi sulla sinistra ed essere al servizio di una prima punta fisica come Dusan Vlahovic: insomma, un ottimo compagno di reparto per l’attaccante di Belgrado. Il Nizza si sarebbe aggiunto tra i club interessati a Zakaria, oltre ad aver chiesto informazioni anche su Arthur, e in questi ultimi giorni di mercato quella che al momento sembra essere solamente un’idea sconclusionata potrebbe tramutarsi in una sorprendente realtà. Insomma, la pista Gouiri è ancora freddissima, ma è una di quelle che va monitorata in questa ultima settimana di calciomercato.