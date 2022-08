Scelta fatta su Allegri: hanno deciso la data dell’esonero

Nel sondaggio odierno proposto da Calciomercato.it agli utenti abbiamo analizzato il momento della Juventus con particolare riferimento al futuro di Massimiliano Allegri

La Juventus si ferma ancora. Secondo pareggio consecutivo per la compagine allenata da Massimiliano Allegri che non va oltre l’1-1 anche contro la Roma in casa dopo lo scialbo 0-0 di Genova contro la Sampdoria. Nella sfida giocata ieri sera allo Stadium i bianconeri sono anche andati in vantaggio grazie ad una stupenda punizione calciata da Dusan Vlahovic, ma non sono riusciti a chiudere la partita, tenendo viva una Roma brutta nella prima frazione ma in grado di ripartire in modo diverso nella ripresa. Il gol di Abraham rinvia quindi l’appuntamento con la vittoria per la Juventus che manca ormai dalla prima giornata di Serie A quando Vlahovic e Di Maria stesero il Sassuolo.

Il gioco dei bianconeri è sempre molto altalenante, anche se almeno nel primo tempo si sono viste ottime cose da parte della squadra allenata di Allegri, che si è poi sciolta nella ripresa.

Sondaggio CM.IT | Bufera Allegri: ‘esonero durante la sosta Mondiale’

Inevitabilmente quando non arrivano i risultati è sempre l’allenatore a finire sul banco degli imputati, a maggior ragione quando si tratta di Massimiliano Allegri. In merito alla questione sono inoltre intervenuti i followers del profilo Telegram di Calciomercato.it, a cui è stato sottoposto proprio un sondaggio relativo alle accuse sul secondo tempo pessimo della Juve contro la Roma.

La domanda è semplice e relativa al comportamento da tenere nei confronti dello stesso Allegri per il prossimo futuro. Si è trattato di un sondaggio molto combattuto, con il 29% dei votanti che opterebbe per un esonero del tecnico livornese durante la sosta per il Mondiale. A seguire col 27% delle preferenze a par merito sia l’esonero in caso di flop col PSG che la fiducia incondizionata a prescindere da tutto.

Chiude il quadro l’ipotesi dell’esonero di Allegri a fine stagione col 17% dei voti da parte degli utenti di Calciomercato.it. Intanto il prossimo futuro della squadra juventina risponde al nome dello Spezia, prossimo avversario in Serie A.

Ecco l’esito del sondaggio sul nostro canale Telegram: