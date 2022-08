Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 28 agosto

Dalla Gazzetta dello Sport, a Corriere dello Sport e Tuttosport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulle prime pagine di oggi, domenica 28 agosto, dei più importanti quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Apertura della ‘Gazzetta dello Sport’ dedicata al successo del Milan per 2-0 contro il Bologna: “Un Milan di classe“. Di spalla, il titolo sul pareggio, poco prima, tra Juventus e Roma: “Max sbatte su Mou“. Trova spazio il mercato, con “CR…Napoli“, parlando della pazzesca trattativa che può portare il portoghese in azzurro. Infine, “Inzaghi flop” analizza le difficoltà nerazzurre in questo inizio di stagione, con il gioco dei vice campioni d’Italia che non decolla.

Il ‘Corriere dello Sport’ titola “Mou di testa“, per descrivere l’1-1 dello Stadium, con cui la Roma è uscita indenne dalla trasferta in casa della Juventus. Sul Milan campione d’Italia, vittorioso sul Bologna con i gol di Leao e Giroud: “Un tandem per Pioli. E arriva Thiaw“. Sulla trattativa del momento, quella che coinvolge Cristiano Ronaldo, riprendendo le parole di Spalletti in conferenza stampa c’è un “Ronaldo, bello e difficile“.

Anche ‘Tuttosport’ parte dal big match di ieri, stavolta in chiave bianconera, titolando: “Juve che rabbia!“. Più in alto spazio per l’altra squadra di Torino, che ha invece iniziato meglio il campionato e ieri ha battuto la Cremonese: “Toro, lassù si gode“. Spazio per la Formula 1, con il titolo dedicato al Gp del Belgio: “Sainz in pole, Leclerc sogna nella bolgia“.

Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani esteri del 27 agosto

All’estero, oggi ci concentriamo sui quotidiani spagnoli, che presentano i match più importanti della domenica di campionato. Iniziamo con ‘As’, che titola “Mas galones para Rodrygo“, spiegando come il brasiliano scalpiti per una maglia da titolare in casa Real Madrid contro l’Espanyol. In campo anche l’altra grande di Spagna, il Barcellona, di cui si occupa il quotidiano ‘Sport’. Il cui monito è preciso, in vista della sfida contro il Valladolid e anche del prosieguo della stagione, per coltivare ambizioni di grandezza: “El Camp Nou debe ser un fortin“.