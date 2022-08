Lite furibonda Montella-Balotelli, il video diventa virale

Non c’è pace per Mario Balotelli, l’attaccante litiga con il suo allenatore Vincenzo Montella: il video fa il giro del web

32 anni e una carriera che avrebbe potuto essere molto diversa, ricca di soddisfazioni. Ma il carattere ha sempre rappresentato il più grande limite di Mario Balotelli, frenandone un potenziale tecnico che appariva di tutto rispetto.

Alti e bassi, picchi di rendimento e cadute rovinose si sono succedute negli anni per ‘Super Mario’. Che in Turchia, all’Adana Demirspor, pareva aver trovato la sua dimensione. Nella scorsa stagione, 19 reti complessive, sotto la guida di Vincenzo Montella. Le premesse, per questa annata, sembravano poter essere ancora migliori, con l’attaccante e il tecnico a lanciare l’assalto alle posizioni di vertice del campionato turco. E infatti, dopo quattro giornate, l’Adana si trova momentaneamente al secondo posto con 9 punti. Ma l’idillio tra i due sembra concluso, dopo le voci di mercato che hanno coinvolto il bomber dopo l’arrivo in squadra di Dzyuba e dopo una clamorosa lite in campo che li ha visti protagonisti ieri sera.

Balotelli-Montella, tensione al massimo a fine partita: il video dell’accaduto

L’Adana ha battuto in casa per 1-0 l’Umraniyespor, grazie alla rete dopo pochi minuti di Kevin Rodrigues. Ma a fine gara il clima sembra tutt’altro che disteso, come si può vedere da un video diventato rapidamente virale. Balotelli saluta gli arbitri, Montella non è contento e, visibilmente nervoso, si avvicina all’attaccante rimproverandolo di qualcosa, probabilmente della gestione errata di un pallone negli istanti finali del match, con il punteggio ancora in bilico. I due dialogano a distanza, senza guardarsi per qualche secondo, con i toni che non scendono, anzi. Poi, il giocatore dice qualcosa che evidentemente l’allenatore non gradisce. Non si sa di cosa si tratti, ma Montella si gira furibondo verso Balotelli, gli mette una mano sul petto e cerca il contatto fisico. Devono intervenire diversi membri dello staff per trattenere l’ex ‘Aeroplanino’, davvero furibondo. Ai microfoni, nel postpartita, Montella ha preferito non parlare dell’accaduto, limitandosi a dire che si tratta di “tensioni che possono esserci alla fine di una partita”. Da capire ora come la cosa potrà incidere sul futuro di Balotelli, con gli ultimi giorni di mercato in vista.