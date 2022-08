DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative del 28 agosto

Calciomercato, tutte le notizie più importanti di oggi 28 agosto: ultimissimi giorni della sessione estiva, corsa agli ultimi affari

Ultimo weekend di agosto, molto intenso con l’alternanza tra campo e mercato. In corso la terza giornata di Serie A, mentre le squadre sono al lavoro per gli ultimi fuochi di campagna acquisti.

Juventus e Milan cercano gli ultimi ritocchi a centrocampo, l’Inter sempre a caccia di un difensore per completare la rosa. E occhio al Napoli, accostato con sempre più insistenza non solo a Keylor Navas ma anche a Cristiano Ronaldo.

Calciomercato.it vi aggiorna in diretta con tutte le ultime novità.

LIVE

10.10 – Sono ore molto calde in casa Roma, in entrata e in uscita. Nuova offerta per Camara e contatti con il Lecce per la cessione di Diawara.

9.55 – Dopo l’incontro di ieri tra gli agenti di Renan Lodi e il proprietario del Nottingham Forest, l’esterno brasiliano viaggerà nelle prossime ore in Inghilterra per sostenere le visite mediche.

9.31 – Cristiano Ronaldo apre al Napoli, l’ipotesi di vedere il portoghese in azzurro prende corpo.

9.09 – CM.IT: Belotti è a Trigoria, l’attaccante pronto a completare le visite mediche con la Roma.