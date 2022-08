Offerta last minute della Juve: 30 milioni per un altro attaccante

Dalla Francia arriva l’ultima sorpresa potenziale del calciomercato estivo della Juventus. Un attaccante talentuoso in saldo ma la concorrenza non manca

Una sola vittoria nelle prime tre giornate di Serie A per la Juventus di Massimiliano Allegri che ha raccolto un pareggio anche nell’ultimo turno contro la Roma in casa. Prima il vantaggio di Vlahovic su punizione e poi il pari a metà ripresa di Abraham che costringe i piemontesi ad accontentarsi ancora, rimandando l’appuntamento con la prossima vittoria. Intanto il mercato è ancora aperto e dalle parti di Torino la dirigenza è sempre particolarmente attiva. Tanti colpi ed altre trattative ancora in piedi sia in entrata che in uscita.

l prossimo innesto juventino, a meno di ribaltoni, dovrebbe rispondere al nome di Leandro Paredes, mentre la vera sorpresa potrebbe arrivare in attacco. Dalla Francia a tal proposito arrivano notizie interessanti per un talento del Nizza.

Calciomercato Juventus, Rennes e Lione ma non solo: anche i bianconeri osservano Gouiri

Fari puntati su Amine Gouiri classe 2000 del Nizza che in seguito ad una discussione ha visto cambiare anche la posizione del tecnico Lucien Favre. Secondo quanto evidenziato da ‘L’Equipe’ la destinazione più calda sin da luglio è il Rennes ma va considerata anche la concorrenza dell’ex Lione al netto di una valutazione monstre da 40 milioni che fanno i rossoneri.

Il Nizza potrebbe però anche negoziare in saldo sui 30 milioni di euro, abbassando le pretese e favorendo così un eventuale addio del 22enne francese. Questo nuovo prezzo, come evidenziato dalla stessa fonte, attiverebbe anche la Juventus che avrebbe anche già preso contatto con l’agente Alain Migliaccio. La società piemontese sarebbe già disposta a inviare un’offerta di prestito con opzione di acquisto per il talentuoso transalpino di origini algerine. A tastare la situazione con Migliaccio ci avrebbe pensato inoltre anche un club inglese non nominato. Per sostituirlo l’idea al Nizza porterebbe a Laborde del Rennes. Il giovane Gouiri nell’ultima stagione ha messo a referto 10 gol e 9 assist giocando tutte e 38 le gare disponibili in Ligue 1, dimostrando così enorme costanza e disponibilità. Ancora a secco invece in questa annata.