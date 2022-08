Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 27 agosto

Dalla Gazzetta dello Sport, a Corriere dello Sport e Tuttosport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulle prime pagine di oggi, sabato 27 agosto, dei più importanti quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Sulla prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport’ l’apertura è dedicata alla battuta d’arresto dell’Inter contro la Lazio. La Rosea titola con: “Inter, che lezione”. La sconfitta contro i biancocelesti ovviamente ha delle dirette conseguenze sulla giornata di Serie A e su chi vuole tenere il passo per raggiungere la vetta: “Milan, che occasione”. Questa, però, è anche una giornata di Serie A molto speciale, quella in cui Paulo Dybala ritroverà la Juventus, ma questa volta da avversario: “Brividi Juve, c’è Dybala”.

Il ‘Corriere dello Sport’ si concentra subito sulla sfida tra Lazio e Inter, vinta dai biancocelesti con il risultato di 3-1: “Questo è Sarri”. Anche qui, la partita tra Juventus e Roma assume particolare risalto per il ritorno da avversario di Paulo Dybala: “Dybala e Mou, subito la Juve”. C’è spazio anche per il calciomercato, proprio quando mancano gli ultimi giorni prima della fine della sessione estiva: “CR7 tenta Napoli”. E vedremo se questa clamorosa operazione decollerà davvero al fotofinish.

‘Tuttosport’ invece mette subito in risalto la partita da copertina tra Juventus e Roma, che potrebbe già essere molto importante per le parti alte della classifica. Il quotidiano torinese titola con: “Dusan Dybala Day”. Il futuro di Cristiano Ronaldo continua a intrigare un intero popolo come quello di Napoli: “CR7-Napoli: il piano”. Una trattativa che non è affatto irreale e potrebbe chiudersi a sorpresa al gong finale.

Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani esteri del 27 agosto

Contenuti interessanti anche se si guarda alle prime pagine dei principali quotidiani sportivi esteri. Facciamo un giro su ‘L’Equipe’. Il giornale francese apre con una suggestiva prima pagina: “Missions vers Mars” e mettendo in primo piano le foto di Mbappe, Di Maria, Sanchez e Lloris. Passiamo poi alla Spagna, dove il ‘Mundo Deportivo’ si concentra su uno dei grandi acquisti in casa Barcellona: “Kounde por fin”.