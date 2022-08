Sorteggio gironi Conference League: ecco le avversarie della Fiorentina

Scopriamo insieme le squadre che la Fiorentina dovrà affrontare nella fase a gironi della Conference League

Dopo quello di Champions ed Europa League, ecco il sorteggio della fase a gironi di Conference League. C’era grande attesa per le avversarie della Fiorentina (in seconda fascia), tornata in Europa dopo diversi anni. Ieri i viola hanno pareggiato il ritorno dello spareggio col Twente staccando il pass per la Coppa la cui prima edizione è stata vinta dalla Roma di Mourinho.

Al sorteggio delle 14.30 hanno partecipato le ventidue vincitrici degli spareggi di Conference League e dieci provenienti da quelli di Europa League. Le squadra sono state suddivise in otto gironi da quattro e questa prima fase scatterà l’8 settembre per chiudersi il 3 novembre. La finale di Conference League edizione 2022/2023 si disputerà all”Eden Arena’ di Praga il 7 giugno 2023.

Alla Fiorentina è andata benino. I viola di Italiano sono capitati nel Gruppo A, insieme ai turchi del Basaksehir, agli scozzeri degli Hearts e ai lettoni dell’FK RFS.

GIRONI CONFERENCE LEAGUE 2022/2023

GRUPPO A: Basaksehir, Fiorentina, Hearts, RFS

GRUPPO B: West Ham, FCSB, Anderlecht, Silkeborg

GRUPPO C: Villarreal, Hapoel Be’er Sheva, Austria Vienna, Lech Poznan

GRUPPO D: Partizan Belgrado, Colonia, Nizza, Slovacko

GRUPPO E: Az Alkmaar, Apollon, Vaduz, Dnipro

GRUPPO F: Gent, Molde, Shamrock Rovers, Djugardens

GRUPPO G: Slavia Praga, Cluj, Sivasspor, Balkani

GRUPPO H: Basilea, Slovan Bratislava, Zalgiris, Pyunik

FASCE SORTEGGIO CONFERENCE LEAGUE

Prima

Villarreal (ESP)

Basel (SUI)

Slavia Praha (CZE)

AZ Alkmaar (NED)

Gent (BEL)

İstanbul Başakşehir (TUR)

Partizan (SRB)

West Ham (ENG)

Seconda

CFR Cluj (ROU)

Molde (NOR)

FCSB (ROU)

Fiorentina (ITA)

Köln (GER)

Hapoel Beer-Sheva (ISR)

Apollon Limassol (CYP)

Slovan Bratislava (SVK)

Terza

Nice (FRA)

Anderlecht (BEL)

Žalgiris Vilnius (LTU)

Austria Wien (AUT)

Hearts (SCO)

Shamrock Rovers (IRL)

Sivasspor (TUR)

Vaduz (LIE)

Quarta

Dnipro-1 (UKR)

Lech Poznań (POL)

Slovácko (CZE)

Silkeborg (DEN)

Djurgården (SWE)

Pyunik (ARM)

RFS (LVA)

Ballkani (KOS)