Consigli Fantacalcio e Probabili Formazioni: terza giornata Serie A

Consigli Fantacalcio e le probabili formazioni della terza giornata del campionato italiano di Serie A: Inter, Milan, Juventus e tutte le altre

Terzo turno del campionato italiano di Serie A ricco di big match che si aprirà nella giornata di domani prima con la sfida del Monza, poi col match all’Olimpico fra la Lazio di Maurizio Sarri e l’Inter del grande ex Simone Inzaghi.

Sabato sarà invece il giorno del super match dell’Allianz Stadium fra la Juventus di Massimiliano Allegri e la Roma con il ritorno a Torino di Paulo Dybala. Il Milan invece, sarà impegnato in casa col Bologna mentre il Napoli a Firenze.

Consigli Fantacalcio e Probabili Formazioni della terza giornata di Serie A

Monza-Udinese venerdì ore 18.30

MONZA (3-5-2): Cragno; Marlon, Antov, Carboni; Birindelli, Valoti, Sensi, Pessina, Molina; Petagna, Caprari.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Masina; Ebosele, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto.

Hot: Birindelli ha messo in mostra grandi qualità. Ok Pereyra

Not: Walace non ha il bonus nel sangue

Sorpresa: Carboni sta disputando ottime prestazioni

Lazio-Inter venerdì ore 20.45

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, Lukaku.

Hot: Milinkovic-Savic è una garanzia. Occhio agli inserimenti di Calhanoglu

Not: Gosens potrebbe andare in difficoltà

Sorpresa: Bastoni sa come si segna alla Lazio

Cremonese-Torino sabato ore 18.30

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Bianchetti, Chiriches, Vasquez; Ghiglione, Ascacibar, Pickel, Valeri; Zanimacchia; Dessers, Okereke.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Aina; Vlasic, Radonjic; Sanabria.

Hot: Dessers si è messo in luce. Radonjic ormai quasi un top

Not: Vlasic pecca ancora un po’ di condizione

Sorpresa: Radu può essere la scommessa giusta

Juventus-Roma sabato ore 18.30

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer, De Sciglio; Miretti, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kostic.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

Hot: Danilo raramente stecca queste partite. Dybala a caccia di vendetta

Not: Ibanez rischia troppo in queste gare

Sorpresa: Spinazzola potrebbe dire la sua

Milan-Bologna sabato ore 20.45

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Bonifazi; De Silvestri, Schouten, Dominguez, Cambiaso; Soriano, Sansone; Arnautovic

Hot: Giroud a caccia di gol. Occhio a Soriano

Not: Sansone non è la vostra prima scelta

Sorpresa: Arnautovic può essere comunque una scelta valida

SPEZIA-SASSUOLO sabato ore 20:45

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Caldara, Kiwior, Nikolaou; Gyasi, Agudelo, Bourabia, Bastoni, Reca; Strelec, Nzola.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Kyriakopoulos.

Hot: Nzola è tornato! Berardi e Bastoni sono due certezze

Not: Toljan si può lasciar fuori

Sorpresa: Kyriakopoulos in avanti stuzzica parecchio

SALERNITANA-SAMPDORIA domenica ore 18:30

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Fazio, Gyomber; Mazzocchi, Candreva, Maggiore, Vilhena, Bradaric; Dia, Bonazzoli.

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo.

Hot: finalmente Bonazzoli! Sabiri, ci crediamo ancora!

Not: Rincon può portare malus

Sorpresa: Candreva per il classico goal dell’ex

VERONA-ATALANTA domenica ore 18:30

VERONA (3-5-2): Montipò; Dawidowicz, Günter, Retsos; Faraoni, Ilic, Veloso, Tameze, Lazovic; Henry, Lasagna.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, de Roon; Hateboer, Scalvini, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Zapata, Lookman.

Hot: Henry è l’unico gialloblu che convince. Pasalic-Zapata, le scelte giuste

Not: Retsos destinato a soffrire

Sorpresa: Muriel può spaccare la partita

FIORENTINA-NAPOLI ore 20:45

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Jovic, Sottil.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Hot: Sottil è in crescita, sì a Kvaratskhelia, Gonzalez e Osimhen

Not: Venuti rischia grosso

Sorpresa: Simeone può subito stupire, anche dalla panchina

LECCE-EMPOLI ore 20:45

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia, Baschirotto, Gallo; Bistrovic, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Di Francesco.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, De Winter, Parisi; Henderson, Marin, Bandinelli; Bajrami; Lammers, Destro.

Hot: E’ il tempo di Strefezza! Sì a Ceesay e Parisi

Not: Gendrey potete metterlo fuori

Sorpresa: Colombo è pronto a sfruttare ogni occasione