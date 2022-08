Dimissioni improvvise, UFFICIALE: se ne va prima del match

Doccia gelata per la società che improvvisamente deve accogliere le dimissioni ufficiali dell’allenatore: via prima del match

Oggi è stata una giornata importante in campo europeo. Così come successo ieri con la Champions League, oggi si sono disputati i sorteggi dei gironi di Europa League e di Conference League. Nella prima competizione per l’Italia ci sono Roma e Lazio, mentre in Conference è presente la Fiorentina.

La Roma non è stata molto fortunata, pescando il Real Betis tra le squadre della terza fascia, mentre la Lazio ha trovato il Feyenoord, finalista della scorsa Conference League proprio contro i giallorossi. Mentre con la Fiorentina il sorteggio è stato più benevolo con un girone più abbordabile. Nel frattempo con l’inizio della stagione ci sono anche i primi verdetti anche per gli allenatori. Proprio dopo i sorteggi di Europa League sono arrivate le dimissioni di un allenatore, che prima del match di domani ha deciso di lasciare la panchina.

Dejan Stankovic lascia lo Stella Rossa, UFFICIALE: l’ex Inter si è dimesso

Cambio di rotta improvviso in casa Stella Rossa, dove Dejan Stankovic ha deciso di lasciare la panchina. Infatti il club serbo oggi ha reso noto che l’ex Inter ha presentato le proprie dimissioni irreversibili alla società. Una scelta che probabilmente sarà arrivata per una divergenza di visioni con il club, e che sembrerebbe non essere così inaspettata

Oggi anche lo Stella Rossa è stato protagonista del sorteggio di Europa League, capitando con Monaco, Trabzonspor e Ferencvaros. Proprio dopo il sorteggio è stato ufficializzato il suo addio. A non far sembrare inaspettata la decisione di Stankovic è il fatto che poco dopo l’ufficialità delle dimissioni dell’ex centrocampista dell’Inter, lo Stella Rossa ha subito ufficializzato il nuovo allenatore Milos Milojevic, che fu vice allenatore del club serbo dal 2019 al 2021. La squadra serba domani sera giocherà in campionato alle 20:30 italiane, dove verrà presentato ai tifosi il nuovo allenatore. Forse con una partita in vista l’addio del tecnico non ha avuto il tempismo migliore, fatto sta che Dejan Stankovic ha deciso di dire addio alla Stella Rossa. I motivi probabilmente li scopriremo più avanti.