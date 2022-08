Ronaldo torna in Serie A: decisione ‘presa’ sullo scambio

Nel sondaggio odierno proposto da Calciomercato.it agli utenti abbiamo analizzato la vicenda Cristiano Ronaldo-Napoli. Gli azzurri sarebbero da scudetto?

In un modo o nell’altro Cristiano Ronaldo riesce sempre e comunque ad essere al centro dell’attenzione. Proprio un anno fa CR7 lasciava la Juventus per tornare al Manchester United per iniziare una seconda avventura partita col piede giusto con una doppietta all’esordio ed andata poi affievolendosi mano mano col passare del tempo, fino al desiderio forte di lasciare Old Trafford per giocare ancora la Champions.

Un nome quello del portoghese che circola da diverse settimane in merito a tanti club europei, senza però aver ancora trovato la destinazione giusta e definitiva. Nelle ultime ore ha ripreso quota la suggestione legata al Napoli, ma solo in relazione ad una proposta folle per Osimhen. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it Jorge Mendes, agente di Ronaldo, sta spingendo per l’opzione azzurra da 90 giorni. Il tutto sarebbe collegato alla possibilità di vedere Osimhen fare il percorso inverso con il nigeriano valutato sui 130 milioni di euro.

Sondaggio CM.IT | Napoli, via Osimhen per Ronaldo: il colpo scudetto

Oltre ad un’offerta shock per Osimhen servirebbe anche un fortissimo aiuto dello United nel pagare lo stipendio di Ronaldo eventualmente a Napoli. In merito alla questione sono inoltre intervenuti i followers del profilo Twitter di Calciomercato.it, a cui è stato sottoposto proprio un sondaggio riguardante CR7 e la chance di vederlo calcare lo stadio Diego Armando Maradona con la maglia azzurra: “Il Napoli dovrebbe cedere Osimhen e puntare su Ronaldo?”.

Vince con il 33,8% delle preferenze il ‘si’ in quanto CR7 sarebbe un colpo scudetto seguito dal 26,1% di ‘no, è finito’ fino ad arrivare alle ultime due ipotesi che potete leggere qui sotto. Tutto è ancora in divenire, il tempo stringe e i tifosi sono divisi sul destino di Cristiano Ronaldo.

Ecco l’esito del sondaggio sul nostro profilo Twitter: